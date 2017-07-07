Политолог: взрывы в Луганске – провокация Киева к саммиту G20

В центре Луганска прогремели два взрыва. Политолог, доцент Луганского национального университета Юлий Федоровский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что время и место для теракта выбрано не случайно.

Взрыв прогремел в центре Луганска недалеко от Дома правительства. Как заявил официальный представитель народной милиции Андрей Марочко, речь идет о террористическом акте. В результате взрыва погибла женщина, капитан медицинской службы Народной милиции ЛНР, ранения получили пять человек, среди которых есть мирные граждане.

По предварительным данным, около 15.30 по местному времени сработало взрывное устройство. В расследовании задействованы все силовые ведомства самопровозглашенной республики. Позже недалеко от места теракта прогремел второй взрыв. Предположительно взорвался автомобиль.

Политолог, доцент Луганского национального университета имени Владимира Даля Юлий Федоровский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это провокация организована Киевом.

"Запугать людей, которые пережили лето 2014 года, уже невозможно. По моему мнению, эта акция преследует, скорее, цели внешнеполитического характера. Киевский режим, как всегда во время больших международных встреч – а сейчас как раз началась встреча G20 в Гамбурге – пытается спровоцировать очередную кампанию по обвинению России во всех смертных грехах, а заодно напомнить о себе, чтобы выклянчить очередную порцию внимания и долларов на потребу своего режима. Поэтому такая активизация, думаю, связана именно с этим. Тем более что по линии МГБ ЛНР буквально за пару дней до этого было сообщение о том, что раскрыто покушение на представителей миссии ОБСЕ, организованное украинскими диверсантами. Думаю, что эти взрывы – это продолжение: киевские вояки пытаются устроить кровавую провокацию для достижения своих целей", – сказал Юлий Федоровский.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.