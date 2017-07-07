Адвокат о скандале вокруг Siemens: в ЕС всех пытаются "отшлепать"

Siemens проверяет сообщения о поставках "санкционных" турбин в Крым. Адвокат Янис Юкша в эфире радио Sputnik выразил мнение, что компании в ЕС из-за санкций поставлены в унизительную ситуацию.

Немецкая Siemens AG создала спецгруппу, которая займется проверкой сообщений о поставках газовых турбин в Крым в обход санкций.

Компания Siemens оказалась в центре громкого скандала 5 июня. Тогда агентство Рейтер сообщило, что в Крым поставлены турбины для электростанций, произведенные немецкой фирмой. Один из источников агентства заявил, что газовые турбины доставили в Крым по морю. По его словам, они предназначены для использования на электростанции в Севастополе. Другой собеседник Рейтер рассказал, что оборудование, доставленное в Севастополь, прибыло из Тамани (Краснодарский край).

Журналисты утверждали, что речь идет о турбинах SGT5-2000E, которые производятся только Siemens и ее дочерними компаниями. Россия давно хотела купить эти установки, однако поставки были отложены, поскольку европейские фирмы опасаются нарушения санкций, которые Евросоюз ввел в отношении Крыма.

В публикации говорилось, что сама Siemens могла и не знать о поставках своего оборудования в Крым.

В немецкой компании сразу опровергли свою причастность к поставкам. "Siemens не поставляла турбины в Крым и соблюдает все правила экспортного контроля", – заявил Рейтер представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост.

В пятницу, 7 июля, компания опубликовала на своем сайте официальное заявление. В документе говорится, что по факту публикации Рейтер будет проведено расследование. Siemens также пообещала не допустить использования своего энергооборудования в Крыму.

Ситуацию с газовыми турбинами ранее прокомментировали в компании "Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"), которая занимается строительством электростанций в Крыму.

""Технопромэкспорт" было вынуждено приобрести четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка. С целью их приведения к условиям и требованиям проекта, которые закладывались изначально, была проведена модернизация данных установок силами специализированных российских заводов и инжиниринговых компаний, обладающих современным оборудованием и квалифицированными специалистами", – заявили в компании.

Адвокат, профессор Янис Юкша в эфире радио Sputnik выразил мнение, что компании в ЕС из-за санкций поставлены в унизительную ситуацию.

"Абсолютно незаконно, в нарушение всех норм ВТО, в отношении России вводят санкции. Заметьте, санкции вводят в высокотехнологичных направлениях. И теперь в ЕС всех пытаются "отшлепать". Это такая политика – всех "поставить в угол" из-за санкций. Они всем грозят пальцами из теплых коридоров в Брюсселе: мол, нельзя. Что делать в этой ситуации? Давно пора собрать команду юристов и предъявить массу претензий по поводу потерянных доходов из-за санкций, надо предъявить претензии за невыполненные контракты со стороны западных компаний. И когда пойдет череда выигранных исков, имущественные потери начнут нарастать, и вот тут определенные чиновники, на которых будет давить сообщество предпринимателей, может, задумаются, что они делают что-то не то", – сказал Янис Юкша.

19 июня главы МИД стран-членов Евросоюза продлили на год действие санкций в отношении Крыма. Ограничения будут действовать до 23 июня 2018 года. Пакет мер Евросоюза включает несколько пунктов, в частности, запрет на поставки энергетических технологий на полуостров.

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