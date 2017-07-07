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Мнение: в Госкино Украины "играли" на "российском культурном проникновении"

16:0607.07.2017
(обновлено: 16:07 07.07.2017)
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© AFP 2017 / Yuriy DyachyshynКиноафиша в центре КиеваКиноафиша в центре Киева
© AFP 2017 / Yuriy Dyachyshyn
В Госкино Украины начата проверка по подозрению в коррупции. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что после 2014 года украинское ведомство по поддержке кинематографии превратилось в подверженный коррупции цензурный орган.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Счетная палата начали проверку Государственного агентства страны по вопросам кино по подозрению в коррупции, сообщила Телевизионная служба новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1". 

"Антикоррупционные органы взялись за Госкино. Детективы НАБУ уже изучают схемы хищения денежных средств и получения взяток работниками учреждения, а Счетная палата ищет нарушения в завышенных сметах фильмов", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, в Антикоррупционном бюро получили запросы от депутатов. В ведомстве сообщили, что следователей интересуют не только эпизоды с хищениями из бюджетов, но и коррупция при выдаче разрешений на показ фильмов и сериалов.

Одной из обязанностей Госкино Украины после 2014 года является проверка фильмов и сериалов российского производства на соответствие украинскому законодательству. Согласно сообщению самого Госкино, в течение 2014-2016 годов было отказано в регистрации и отменены прокатные удостоверения на трансляцию более 500 российских фильмов и сериалов.

Отмена регистрации многих из них вызвало вопросы даже в украинской прессе. Например, недоумение вызвал запрет фильмов Эльдара Рязанова "Привет, дуралеи!" (1996 г.) и "Тихие омуты" (2000 г), детского мультсериала "Белка и Стрелка. Озорная семейка" и многих других фильмов и сериалов.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что нынешним украинским властям вполне удалось превратить ведомство по поддержке национальной кинематографии в подверженный коррупции бюрократический и цензурный орган. 

"Это агентство стало на Украине таким своеобразным органом цензуры в отношении "российского культурного проникновения". А на этих "играх", когда чиновники что-то разрешают и запрещают, видимо, финансовые потоки в соответствующую сторону и направлялись", – предположил Юрий Светов.

Он сомневается, что начавшаяся проверка Госкино Украины поможет навести порядок в этом ведомстве.          

"Если там реально есть коррупционная составляющая, то, я думаю, дело будет "спущено на тормозах". Мы видели не раз примеры, когда такие дела заканчивались ничем. Им надо имитировать перед партнерами перед ЕС борьбу с коррупцией – вот и имитируют. А на деле – все же "свои". Сейчас ведь все ключевые должности на Украине занимают люди из одного круга, объединенного радикальными идеями. Ну как же их наказывать. Ребята старались, ну, что-то там при этом присвоили. Пальчиком им погрозят – этим, я думаю, все и закончится", – полагает Юрий Светов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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