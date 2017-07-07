Политолог: важно, что Путин и Трамп на G20 не ограничатся рукопожатием

Президенты России и США увиделись в кулуарах саммита G20 и обменялись рукопожатием. На вторую половину дня запланирована их отдельная встреча. Политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik выразил мнение, что саммит обещает быть насыщенным.

Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу уже представился шанс увидеться в кулуарах саммита G20 в Гамбурге – они поздоровались и сидели за одним столом в ожидании начала мероприятия.

Осуществлявшие съемку журналисты рассказали РИА Новости, что все президенты заходили после приветствия канцлера Германии Ангелы Меркель в общую зону ожидания – туда с интервалом примерно в 10 минут проследовали Путин и Трамп, после чего они поздоровались.

Как свидетельствуют фотографии, снятые немецким журналистом, лидеры сидели за небольшим столиком, почти напротив.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Трамп пожали друг другу руки.

"Да, они пожали друг другу руки и сказали друг другу, что скоро они проведут отдельную встречу, что скоро увидятся", – сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли встреча Путина и Трампа на саммите в пятницу.

Политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik выразил мнение, что саммит G20 обещает быть насыщенным.

"Мы увидим здесь борьбу различных блоков: очевидно, что Франция и Германия будут на одной стороне, США и Великобритания – на другой, Китай будет усиленно маневрировать между всеми центрами силы с целью достижения наилучшего результата для себя. Но и у России есть огромный простор для маневра. На мой взгляд, ситуация хороша, даже если на саммите ничего не произойдет. Уже само по себе то, что президент США, вопреки советам очень многих людей из его окружения, настоял на полноценной встрече с Владимиром Путиным (и это не просто рукопожатие, которое уже произошло) говорит о его большой заинтересованности поговорить с российским президентом. Этой встречи все давно ждут. Ясно, что реальных результатов этой встречи мы не увидим ни сегодня, ни завтра. Они начнут ощущаться к осени, когда заработают колесики государственных машин после каникул. Сейчас вряд ли будет объявлено о дипломатическом прорыве, но уже сам факт встречи очень важен", – сказал Дмитрий Дробницкий.

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