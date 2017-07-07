Военный эксперт: активность самолетов НАТО у границ РФ держит ВКС в тонусе

Российские истребители четыре раза за неделю поднимались в воздух для перехватов, сообщили в Минобороны. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, самолеты НАТО пытаются оказать "авиационное давление" на границы РФ.

Истребители Воздушно-космических сил России четыре раза за прошедшую неделю поднимались в воздух для перехватов, сообщается на сайте Минобороны.

Согласно опубликованной инфографике, разведку вдоль российских границ вели девять самолетов. Отмечается, что никто из них не нарушил воздушное пространство страны.

На прошлой неделе министерство сообщало о шести вылетах для перехвата самолетов-разведчиков. При этом иностранные самолеты провели 15 разведывательных полетов у российских границ.

Воздушная разведка стран НАТО в середине июня резко повысила активность на западных рубежах России. Последний заметный инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря, когда истребитель F-16 приблизился к борту министра обороны Сергея Шойгу, на котором он следовал в Калининград.

В Минобороны при этом неоднократно заявляли, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами и не нарушают границы других государств.

Как отметил в эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец, самолеты НАТО появляются у российских границ по несколько раз в день.

"Министерство обороны за последнее время неоднократно делало заявления о возрастающей воздушной активности самолетов НАТО, особенно на западном и северо-западном стратегическом направлении. Даже сложилась устойчивая статистика, что самолеты-разведчики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения стран НАТО появляются у российских границ примерно два-три раза в день. Такое авиационное давление на наши границы очень сильно напоминает 1941 год. Но давайте думать, что пока это только печальная аналогия. Мы ни разу не отмечали такого факта, когда самолеты НАТО пересекали нашу воздушную государственную границу, и слава богу. Но в целом эта авиационная активность является отражением очень недружественного отношения НАТО к РФ", – сказал Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, по его словам, российские ВКС извлекают пользу из этой ситуации.

"Скажу парадоксальную вещь: эта авиационная активность НАТО приносит нашим ВКС немало пользы. Потому что такая активность позволяет нашим дежурным силам быть в тонусе. Однако вылеты на идентификацию иностранных самолетов – это дело не очень дешевое. Замечу, что один час полета нашего истребителя Су-27 обходится в 10 тысяч долларов. К слову, что касается американского самолета F-22, то час его полета обходится американской казне в 40 тысяч долларов", – сказал военный обозреватель.

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