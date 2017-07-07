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Автоэксперт об электромобиле Tesla Model 3: Маск – гениальный маркетолог

13:3907.07.2017
(обновлено: 13:42 07.07.2017)
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© Фото : Tesla MotorsАвтомобиль Tesla Motors Model 3Автомобиль Tesla Motors Model 3
© Фото : Tesla Motors
В серийное производство сегодня планируется запустить новую модель электромобиля Tesla – Model 3. Предзаказ на нее сделали уже 400 тысяч человек. Этот успех был хорошо подготовлен, отметил в эфире радио Sputnik автоэксперт Игорь Моржаретто.

7 июля в серийное производство планируется запустить первую массовую модель электромобиля Tesla – Model 3.  Об этом ранее в своем Twitter написал https://twitter.com/elonmusk/status/881751358407299072  глава компании Tesla Илон Маск.

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© РИА Новости . РИА Новости
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Маск заверил, что первые 30 покупателей, сделавшие предзаказ, получат автомобили уже в конце этого месяца. Ранее сообщалось, что на данный момент оформлен предзаказ на 400 тысяч Model 3. Данная модель, по данным производителя, сможет проехать около 350 километров от одного заряда аккумулятора.

Стоимость базовой комплектации модели составляет $35 тысяч. Однако для марки Tesla, у которой цена предыдущих моделей варьируется в пределах 90 тысяч долларов и выше, это даже дешево, отметил в эфире радио Sputnik партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

"35 тысяч – это дорого для серийного автомобиля. Но для марки Tesla это очень дешево. Tesla никогда не рассматривалась как массовая марка. Это элитный автомобиль. Илон Маск, с моей точки зрения, во-первых, генератор идей, а во-вторых, гениальный менеджер и маркетолог. Он чувствует, где есть ниша, куда можно прийти. И эту нишу он нашел. "Взрыва" в продажах электромобилей не было, пока не появилась Tesla. Tesla предложила продукт, который был не только инновационный, но еще и необычный. Людям сказали: "Это не просто инновация, это дорогая инновация, это красивая инновация, это модная инновация, это премиум". И он выбрал правильную нишу, где продавать. Он начал производить и продавать автомобили в Силиконовой долине, для тех людей, которые сами занимаются инновациями. И эти менеджеры, которые придумывают какие-то компьютерные программы, которые придумывают новые цифровые технологии, вдруг увидели: вот автомобиль для них. Начался спрос на модели Tesla, но они были уделом небольшой группы людей, потому что дорого. А когда он предложил автомобиль за 35 тысяч, все сказали: "О, мы тоже хотим приобщиться к этой высокой культуре"", – говорит Игорь Моржаретто.  

По его словам, электромобили становятся модным трендом во всем мире.  

"Это мода, которую подхватили на высоком уровне, и во многих государствах есть специальные программы, которые поощряют и производителей заниматься темой выпуска электромобилей, для них разные льготы, и для покупателей. Во всех странах мира, в том числе и в Америке, покупатели электромобиля получают большой налоговый вычет, и государство частично компенсирует цену. В Китае потрясающая программа поддержки развития электромобилей. Она очень дорогая для государства, но очень действенная, и в Китае в прошлом году было продано полмиллиона электромобилей. Вообще в мире сейчас около двух миллионов электромобилей, большая часть из которых, я думаю, будет в ближайшее время в Китае", – сказал Игорь Моржаретто. 

Вместе с тем, напомнил он, есть у электромобилей и свои минусы.

"К сожалению, на сегодняшний день электромобиль хорош в странах, где а) мягкий климат, б) где налажена сеть зарядок. Кроме того, к недостаткам можно отнести и то, что даже если вы доехали до зарядки, это не то что налил в бак бензин и уехал: процедура заливания бензина занимает одну минуту, а процедура зарядки занимает восемь часов. А ударные зарядки нельзя проводить каждый день. Уже много лет обещают, что будет разработан некий аккумулятор, мощный, емкий, небольшой по размеру, и тогда случится прорыв. Но пока прорыва не случилось, и электромобили, как бы они ни были интересны, продолжают оставаться в большинстве стран мира "игрушкой"", – заключил эксперт.

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