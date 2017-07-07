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Мнение: на G20 пройдет целый ряд встреч, которые сыграют свою роль в мире

13:2407.07.2017
(обновлено: 13:25 07.07.2017)
04800
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель принимают участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге. 7 июля 2017Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель принимают участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля. Политолог Николай Шлямин считает, что "двадцатка" запомнится сразу несколькими встречами лидеров мировых держав. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Президент России Владимир Путин прибыл в Гамбург для участия в саммите G20. 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель радушно встретила президента России во время церемонии приветствия участников саммита, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Они прекрасно встретились, Меркель – радушная хозяйка этого мероприятия, она встретила Путина, и они начали ретрит вместе с другими главами государств и правительств", – сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Саммит пройдет 7-8 июля. Путин примет участие в рабочих заседаниях, посвященных различным тематикам, а также неформальной встрече по проблематике борьбы с терроризмом.

Глава государства также проведет встречи с коллегами из США, Франции, Германии, Турции, премьерами Японии и Австралии.

В преддверии мероприятия немецкая газета Handelsblatt опубликовала статью российского президента, в которой он дал оценку совместной работе на этой международной площадке. По мнению Путина, G20 за прошедшие годы зарекомендовала себя как востребованный механизм согласования интересов и позиций ведущих экономик мира, скоординированные действия позволили преодолеть последствия финансово-экономического кризиса, "двадцатке" удалось выйти на решение многих застарелых проблем.

Российский лидер также отметил, что РФ приветствует включение в повестку G20 таких тем, как противодействие терроризму и коррупции, вопросов миграции и изменения климата.

По мнению политолога, лидера общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николая Шлямина, "двадцатка" запомнится сразу несколькими встречами лидеров мировых держав.  

"Безусловно, венцом станет встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Но есть еще множество важных встреч, которые сыграют свою роль. Это встреча Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном, у которого, по его же собственным словам, есть "формула" решения проблемы юго-востока Украины. Кроме того, очень важная встреча Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель – Америка должна поддержать своего главного вассала в Европе и дать целеполагающие указания, которые определят политику Евросоюза по отношению к России. Еще одна важная встреча – это встреча Трампа и лидера Китая Си Цзиньпиня. Вопрос ядерной программы КНДР стал достаточно острым в последнее время, и здесь Китай и Америка могут решить те проблемы, которые создала КНДР мировому сообществу", – сказал Николай Шлямин в эфире радио Sputnik.

Кроме того, в субботу пройдет встреча Путина, Меркель и Макрона, лидеры обсудят проблемы, связанные с украинским кризисом, добавил политолог.

"Скорее всего, будут обсуждать "формулу Макрона". Трамп и Меркель, как мне кажется, также перед этим обсудят эту "формулу" и то, какой должна быть реакция со стороны ЕС на эти предложения. Однако, по моему мнению, будут выдвинуты условия, которые неприемлемы для конструктивного решения проблемы юго-востока Украины, и переговоры закончатся ничем. Хотя изначально, уверен, мы услышим высокопарные слова Парижа и Берлина о том, что Европа, мол, который раз повернулась лицом к России с тем, чтобы решить украинскую проблему. Но, по сути, уверен, что никакого конструктива в данных предложениях не будет. Потому что ни одна из влиятельных властных элит, как в Брюсселе, так и в Вашингтоне, не заинтересована в том, чтобы вопрос юго-востока Украины разрешился мирным путем", – считает Николай Шлямин. 

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