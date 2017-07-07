Американист: в США насчитали 150 российских "шпионов"? Непонятные цифры

Спецслужбы насчитали в США 150 предполагаемых российских разведчиков, сообщает CNN. Американист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы становится жертвами собственной пропаганды.

Порядка 150 предполагаемых российских сотрудников разведывательных служб действуют на территории США, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

Собеседники телеканала, не приводя никаких доказательств, сообщили, что число въезжающих в США россиян, которые подозреваются в разведывательной деятельности, значительно выросло после президентских выборов в ноябре 2016 года.

По словам пожелавших остаться неназванными источников телеканала, российская разведка стремится доукомплектовать свои ряды после высылки из США 35 дипломатов.

Бывший руководитель спецоперациями ЦРУ Стив Холл заявил телеканалу, что целью российских шпионов является сбор информации о "непредсказуемом для Москвы" президенте США Дональде Трампе. На это высказывание обратил внимание в эфире радио Sputnik главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Получается, что Трамп – "непредсказуемый ставленник" Москвы. Думаю, что на сегодняшний день в Америку вернулись времена "охоты на ведьм", где шпионы, что называется, смотрят из каждого куста. Эта шпиономания США весьма показательна. Это нагнетание страха, нагнетание истерии приводит к тому, что появляются какие-то непонятные цифры. Каким образом образовалось это количество шпионов? Куда тогда смотрит американская контрразведка, которая должна бороться с этими агентами? У меня создается ощущение, что всех скопом записали по принципу: с бора по сосенке. Может, это количество россиян, которые работают в посольстве, торгпредстве? Непонятно, что имеется в виду. Америка благополучно движется к тому, чтобы стать жертвой собственной пропаганды", – сказал Владимир Васильев.