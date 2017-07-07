Эксперт о "согласии" США оставить Асада у власти: идет борьба группировок

США планируют пересмотреть подход к сирийскому вопросу и не будут требовать ухода Башара Асада, сообщили американские СМИ. Эксперт Семен Багдасаров в эфире радио Sputnik высказал сомнение в том, что США откажутся от своих долгосрочных планов в Сирии.

США планируют пересмотреть подход к сирийскому вопросу и не будут больше требовать ухода Башара Асада с поста президента Сирии, сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на источники в администрации США. По сведениям источников, на данный шаг Белый дом может пойти в рамках новой стратегии сирийского урегулирования. Американские власти также готовы одобрить контроль территории создаваемых в Сирии зон деэскалации российской военной полицией.

Как сообщает издание, подобные шаги, по мнению Белого дома, будут способствовать борьбе с боевиками группировки "Исламское государство"* и станут основой для создания "совместных механизмов" взаимодействия с Россией, направленных на стабилизацию сирийского кризиса.

Директор центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире радио Sputnik высказал сомнение в том, что США откажутся от планов отстранения от власти нынешнего сирийского руководства.

"Это невозможно. Не в первый раз Вашингтон заявляет, что они не против режима Башара Асада. Но при этом (обычно) делает массу оговорок: если тот не будет применять химическое оружие – это, дескать, будет "красная черта" – и так далее. А затем делают какую-то провокацию с применением химического оружия и наносят удары", – напомнил Семен Багдасаров.

"Утечки" о намерении Вашингтона пересмотреть свой подход к сирийской проблеме он объясняет противоборством различных группировок внутри администрации США.

"Идет борьба группировок. Возможно, кто-то действительно этого хочет, например в Госдепе. В министерстве обороны, судя по всему, этого не хотят. Разные тенденции… При этом они создают новую инфраструктуру военную на северо-востоке (Сирии), дополнительно создают базу в Табке, где крупнейшая ГЭС на Евфрате. Они берут (в Сирии) под свой контроль воду, нефть, газ, и при этом делают такие заявления (о сотрудничестве)", – сказал Семен Багдасаров.

*Запрещенная в России террористическая организация

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!