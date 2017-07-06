Эксперт: ТОР "Южные Курилы" – это вполне конкретное предложение Японии

Правительство РФ приняло решение о создании территории опережающего развития "Южные Курилы". Эксперт Алексей Маслов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что создание ТОР должно заинтересовать японский бизнес.

Правительство РФ приняло решение о создании территории опережающего развития "Южные Курилы", уже есть инвестор, в течение недели документы будут готовы, заявил журналистам вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Приняли решение о создании территории опережающего развития "Южные Курилы". Будем вносить документы в правительство. Думаю, в течение недели документы подготовим", — сказал он.

"Там есть инвестор на 500 миллионов (рублей — ред.) на рыбопереработку. Российский", — уточнил Трутнев.

В марте в Токио в рамках российско-японских переговоров в формате "2+2" с участием министров обороны и глав МИД стороны передали друг другу предложения по конкретным проектам совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

В конце июня Курилы впервые приняли бизнес-миссию из Японии в составе 69 человек. Речь шла о параметрах дальнейшей совместной деятельности на Южных Курилах. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко пообещал приложить все усилия для того, чтобы на островах бизнесменам из России и Японии было комфортно работать.

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что создание ТОР на Курилах – это конкретное предложение японской стороне о сотрудничестве.

"ТОР позволяет работать достаточно свободно. Ведь чем он хорош – это освобождение от налогов по определенным видам деятельности, упрощенная регистрация предприятий, преференции по получению кредитов и так далее. И в данном случае для ТОР совсем необязательно участие японской стороны. Но это, конечно, приглашение на Курилы, и приглашение очевидное. И если японцы не откликнуться на это предложение, то станет понятно, что все их многочисленные обещания инвестиций в российскую территорию, план из восьми пунктов – все это лишь декларации. Потому что ТОР — это вполне конкретное предложение российской стороны. И если японцы протянут, то может оказаться, что туда на условиях ТОР зайдут российские компании. Как говорится, свято место пусто не бывает", — сказал Алексей Маслов.





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