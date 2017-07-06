Мнение: Обама сделал РФ много "пакостей" в Сирии, но шанс договориться есть

Президенты России и США на встрече в Гамбурге планируют обсудить ситуацию в Сирии. Эксперт Михаил Рощин в эфире радио Sputnik отметил, что шанс на выработку двумя странами совместных подходов к сирийской проблеме есть.

Ситуация в Сирии станет главной темой на переговорах между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Первая личная встреча Путина и Трампа состоится 7 июля "на полях" саммита G20 в немецком Гамбурге.

По словам Тиллерсона, "если мы не достигнем стабильности в Сирии, прогресс в уничтожении "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России, – ред.), может быть загублен". Во-вторых, стороны должны работать в рамках политического процесса по достижению соглашения, которое определяет путь вперед для сирийского народа".

Накануне в Кремле также заявили, что одной из главных тем переговоров между Путиным и Трампом станет ситуация в Сирии.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин в эфире радио Sputnik высказал надежду, что лидеры России и США сумеют найти совместные подходы к решению сирийской проблемы.

"Я надеюсь, что все-таки смогут… Хотя, конечно, много было сделано предыдущей администрацией (США), чтобы испортить возможную позитивную совместную работу (по Сирии), очень много было пакостей в последний момент. Но я все же надеюсь, что удастся начать какой-то новый позитивный диалог. Поэтому, безусловно, надежды и на встречу президента Путина с президентом Трампом, и на дальнейшие переговоры между нашим министром иностранных дел Лавровым и госсекретарем Тиллерсоном. Поэтому я думаю, что шансы есть. Вопрос в том, насколько они будут использованы", – отметил Михаил Рощин.

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