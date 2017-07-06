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Американист: Трамп запустил "пробный шар" перед встречей с Путиным

17:3606.07.2017
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© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп рассказал, кто мог вмешиваться в выборы в США. Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik отметил, что подобное заявление неслучайно прозвучало накануне встречи с российским лидером.

В американские выборы могла вмешиваться как Россия, так и другие страны, заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Варшаве. 

Это заявление Трамп сделал накануне первой личной встречи с Владимиром Путиным, которая состоится 7 июля на полях саммита G20 в немецком Гамбурге.

"Я думаю, что многие люди вмешиваются. Это происходит уже долгое время,… много-много лет. Барак Обама, когда он был президентом, узнал об этом… в августе (2016 года – ред.). Выборы были в ноябре. Было очень много времени, он не сделал ничего. Почему он ничего не сделал по этому поводу? Ему сказали, что это была Россия", – заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
О чем Трампу нужно поговорить с Путиным? Американские СМИ уже решили

По его словам, экс-президент думал, что Хиллари Клинтон должна победить на выборах, поэтому предложил "ничего не делать".

"Если бы он думал по-другому, то он бы сделал что-то… Если бы он думал, что я должен победить на выборах, он бы много всего предпринял по этому поводу", – добавил президент.

В конгрессе США прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", однако представители разведки отказались представить какие-либо доказательства этому, ссылаясь на секретность.

Кроме того, американские СМИ регулярно публикуют материалы о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами, как правило, ссылаясь на анонимные источники.

Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для Дональда Трампа остается актуальным отстаивать свою победу на выборах.

"Его самая главная цель – показать, что он выиграл выборы, и кто бы там ни вмешивался – внутренние силы или внешние – это не меняет главного: он является легитимно избранным президентом США. Вот эту мысль Трамп постоянно проводит", – сказал Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik.

По его словам, для Трампа встреча с Путиным – это важнейшее событие.

"Не будем забывать гипертрофированное эго Трампа – он привык быть первым, лучшим, самым удачливым и так далее. Для него важно показать, что он так воспринимается и в мире – для него все это имеет очень важное личностное значение. Заявления, которые он сделал в Польше, это такой "пробный шар", "удар" в сторону России. Переговоры с Владимиром Путиным для него  будет важнейшим событием за последние полгода. На этой личной встрече Трамп будет "измерять" Путина: мол, кто из нас все-таки сильнее? Для Трампа это вопрос всегда самый главный. Это будет встреча, на которой Трамп постарается понять, как надо вести свои дела с Путиным", – считает американист.

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