Эксперт о закупках Польшей СПГ у США: один подобный проект уже "тихо умер"

Польша надеется подписать с США долгосрочный контракт о поставках СПГ. Руководитель Центра "Международная энергополитика" Юрий Солозобов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у Варшавы в этом вопросе вполне определенный расчет.

Польша надеется в ближайшее время подписать с США долгосрочный контракт о поставках сжиженного газа, заявил президент страны Анджей Дуда после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Варшаве.

Первый транспорт с американским СПГ пришел в Польшу 8 июня, отметил Дуда. "Это было успехом. Не было никаких проблем, никаких препятствий для того, чтобы этот газ оказался в нашем газопорте, и это открывает дорогу к очередным контрактам. Надеюсь, что будет подписан в ближайшее время долгосрочный контракт на поставки газа из США, и таким образом произойдет диверсификация поставок этого необычайно важного сырья в Польшу", – сказал он.

Руководитель Центра "Международная энергополитика" Юрий Солозобов в эфире радио Sputnik напомнил, что подобная ситуация уже была с закупками СПГ Литвой.

"Норвежцы им подогнали плавучий терминал Indepedence, и в Литве думали, что сейчас все пойдет, и все будет хорошо. А газ оказался, как минимум, на треть дороже российского. Литва планировала быть хабом для всей Европы, но проект тихо умер", – сказал Юрий Солозобов.

По мнению эксперта, Польша рассчитывает, что США станут спонсором важного для нее проекта "Троеморье". В Варшаве прошел саммит стран-участниц проекта, на который был приглашен Дональд Трамп.

Сообщается, что проект нацелен на развитие экономического сотрудничества между странами региона, расположенного между тремя морями: Балтийским, Адриатическим и Черным, а также призван ускорить создание новых региональных инфраструктурных и энергетических связей.

Однако, по словам Юрия Солозобова, для Варшавы это политический проект.

"Польша желает быть вторым альтернативным центром в Европе, помимо Германии. Есть очень большие амбиции стать лидером нового блока, который при президенте Дуде называется "Троеморье", и Трамп прибыл как раз на этот саммит. Этот проект невозможен без внешнего спонсора. Раньше считалось, что таким спонсором будет НАТО – будет строить инфраструктуру, помогать. Теперь же выживание НАТО – тоже под вопросом: неизвестно, кто и как будет финансировать. И тогда этот проект стал подаваться как энергополитический, инфраструктурный – создание противовеса поставкам газа по линии "восток-запад" поставками "север-юг". Это, безусловно, выгодно американским нефтегазовым корпорациям США и Трампу как их лоббисту. И это выгодно верхушке нынешней правящей партии в Польше", – отметил Юрий Солозобов.

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