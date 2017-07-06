Военный эксперт: комплексы Patriot к моменту поставки в Польшу уже устареют

Во время визита в Польшу президента США Дональда Трампа подписано соглашение о поставке в эту страну американских систем Patriot. Военный эксперт Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik высказал мнение, что у закупки Варшавой Patriot – политические мотивы.

Вопрос о поставке в Польшу американских систем ПВО Patriot вряд ли будет обсуждаться на предстоящей в пятницу в Гамбурге встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США в ночь на четверг подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПВО Patriot. Поставки комплексов должны начаться в 2022 году.

"Не думаю", – сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли обсуждаться поставка в Польшу систем ПВО Patriot на личной встрече Путина и Трампа.

Министр обороны Польши Антони Мачеревич на брифинге в Варшаве заявил, что системы Patriot позволят Польше "эффективно противодействовать российским системам "Искандер"".

Подписание документа о поставках Patriot состоялось во время визита в Польшу президента США Дональда Трампа. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что на его переговорах в четверг с Дональдом Трампом говорилось в том числе "о присутствии американских солдат в Польше, об усилении восточного фланга НАТО, о ситуации на Украине, приближающихся учениях "Запад-2017", которые будут проходить в Белоруссии".

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября.

В Варшаве неоднократно звучали заявления о "российской угрозе" прибалтийским странам и Польше. При этом Москва не раз подчеркивала, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.

Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik высказал мнение, что для Польши закупка систем Patriot продиктована не столько оборонными, сколько политическими соображениями.

"Я сомневаюсь, что система Patriot сможет противостоять нашему "Искандеру", потому что у "Искандера" такие характеристики, что Patriot в принципе не успеет (нашу ракету) "поймать". Наши "Искандеры" по своим тактико-техническим характеристикам превосходят те возможности, которые есть у Patriot. Здесь вопрос политический. Вы помните знаменитые слова Трампа на саммите НАТО, когда он сказал, что каждому за свою безопасность надо платить… Поэтому тут больше поляки решают свои политические вопросы, а американцы, соответственно, зарабатывают деньги", – полагает Андрей Головатюк.

Он предположил, что к моменту начала поставки в Польшу комплексов Patriot в 2022 году эти системы успеют устареть.

"Patriot разработан еще в 1982 году, ему практически уже около 30 лет, и понятно, что к 2022 году наши системы, тактические ракеты, тот же самый "Искандер", не будут "стоять на месте", они постоянно совершенствуются. И тот уровень, который есть сейчас на 2017 год, к 2022 году будет уже, можно сказать – как автомобиль 80-х годов и современный автомобиль. Тут примерно то же самое. К 2022 году американцы скажут полякам: "Ребята, эта система уже несовершенная, давайте, заплатите нам еще денег, мы вам поставим суперновейшую систему управления огнем". А еще к какому-то году скажут: а давайте мы вам поменяем топливные двигатели или еще что-то. И они так будут оснащаться, оснащаться, американцы будут тянуть деньги, польские налогоплательщики будут деньги платить. Понятно, что сейчас крупномасштабной войны в Европе быть не может между Россией и странами НАТО. И тут чисто зарабатывание денег на таких вот польских, чешских, прибалтийских поставках: Америка поддерживает свою промышленность", – заключил Андрей Головатюк.

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