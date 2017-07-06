Политолог: гадать о сроках присоединения Украины к НАТО нецелесообразно

Президент Петр Порошенко законодательно оформил курс Украины на вступление в НАТО. О том, что может последовать за этим шагом, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Олег Онопко.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который закрепляет стремление страны стать членом НАТО, сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал закон… "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины". Закон был принят Верховной Радой Украины 8 июня 2017 года", – сообщили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что вступление Украины в НАТО четко определено как один из ключевых факторов государственной политики.

Верховная рада Украины 8 июня приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

В сообщении пресс-службы отмечается, что вступление Украины в НАТО четко определено как один из ключевых факторов государственной политики.

Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik отметил, что на данный момент не идет речи о вступлении Украины в НАТО.

"Такой вопрос не стоит на повестке дня. Речь идет о выборе интеграционного вектора. Украина подтвердила свое стремление интегрироваться в евроатлантическом направлении, впервые подчеркнула, что это является безальтернативным вектором развития украинского государства. Очень важно, что это во многом противоречит изначальной установке украинской конституции о том, что Украина должна быть безблоковым государством. С этим покончено", – сказал Олег Онопко.

По его мнению, Киев старается легитимизировать свое стремление вступить в Североатлантический альянс.

"В текущих политических условиях вступление Украины в НАТО поддерживается значительной частью населения, но в целом – это не популярная позиция. Значительное большинство украинцев выступают либо за сохранение внеблокового статуса Украины, либо за интеграцию в евразийские структуры безопасности. Другой важный момент – это то, что последует за подписанием этого документа. Прежде всего, последует колоссальная работа по переформатированию украинских вооруженных сил и сил безопасности. И есть шансы, что в условиях фактически военного времени вооруженные силы станут близки к стандартам НАТО. Но важно понимать, что это никак не приблизит Украину к членству в альянсе. Государство, имеющее вооруженный конфликт на своей территории, не станет членом альянса никогда", – отметил Олег Онопко.

По его словам, нецелесообразно говорить о возможных сроках вступления Украины в НАТО.

"Гадать относительно сроков присоединения Украины к альянсу нецелесообразно. Есть факторы, по которым это можно судить: первое – это когда закончится конфликт на Донбассе, второе – когда у Украины перестанут существовать территориальные претензии к РФ. На данный момент судить, когда эти два условия прекратят свое существование, невозможно", – заключил Олег Онопко.