Экономист: Россия "отстраивается" от долларовой пирамиды

Новый банк развития БРИКС рассматривает два активных проекта в России. Экономист Виктор Ефимов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что проекты этого банка значимы для РФ не только в финансовом плане.

Новый банк развития БРИКС рассматривает два проекта в России на общую сумму в 560 млн долларов. Об этом заявил президент банка Кундапур Ваман Каматх в ходе видеоконференции из Шанхая. Президент банка рассказал, что проекты связаны с судебной реформой и строительством скоростной автотрассы.

Как пояснили РИА Новости в банке, предполагается, что банк предоставит суверенный заем на поддержку реформы судебной системы в России. Прежде всего, подразумевается строительство зданий и IT-инфраструктуры.

Доктор экономических наук, профессор Виктор Ефимов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что проекты Нового банка развития БРИКС значимы не только в финансовом плане.

"Это очень значимый шаг, и даже не столько в финансовом плане, сколько в мировоззренческом. У нас иногда сформированы такие порочные стереотипы, что деньги – это главное. В действительности, главное – это не деньги, главное – система организации. И сейчас мы, по крайней мере, собираемся "отстраиваться" от долларовой пирамиды, когда мы понимаем, что можно что-то делать и вне этой пирамиды. Вы знаете эту позицию, что у нас, дескать, и там и там не хватает денег. Деньги же – это просто информация на бумажных или электронных носителях. Может не хватать электроэнергии, может не хватать леса, может не хватать рабочих рук, но в суверенной и здравомыслящей государственности не может не хватать денег. Мне бы хотелось, чтобы на эту простую идею работал и проект банка БРИКС", – сказал Виктор Ефимов.

По его мнению, взаимодействие стран БРИКС может привести к появлению цивилизационного союза нового уровня.

"Мы видим, что эту интеграцию мы делаем не под себя и не ради себя любимых, а, действительно, чтобы организовать такой геополитический цивилизационный союз нового уровня. Потому что речь идет, по сути, о смене концепции развития планеты. Вот, есть евроамериканский конгломерат, у него свои цели, свои идеи, свои смыслы жизни. А здесь формируется иная общность, и Россия здесь лидер такого цивилизационного мировоззренческого уровня", – уверен Виктор Ефимов.

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