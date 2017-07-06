Эксперт: в США понимают, что война с КНДР – первый шаг к мировой войне

Постпред США при ООН не исключила применения силы для прекращения ракетно-ядерной программы КНДР. Эксперт Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что шанс на решение проблем Корейского полуострова путем диалога все еще сохраняется.

США готовы силой остановить ракетно-ядерную программу Северной Кореи. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли в Совете Безопасности, услышав в ответ предупреждение от России и Китая о недопустимости подобного сценария.

На экстренное заседание Совет Безопасности ООН собрался в связи с очередным ракетным испытанием КНДР. Пхеньян объявил во вторник о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14".

Постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза заявила: "Соединенные Штаты готовы задействовать весь спектр возможностей для защиты себя и своих союзников. Одну из наших возможностей составляют вооруженные силы. Мы задействуем их, если будем должны, но мы бы предпочли не идти в этом направлении".

О неприятии силового сценария в регионе заявили Китай и Россия. "Возможность применения военных мер для решения проблем Корейского полуострова должна быть исключена", – заявил зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков. В своем выступлении в Совбезе он призвал все вовлеченные стороны к "скорейшему перезапуску диалога по всеобъемлющему решению проблем Корейского полуострова".

Пока "пропорциональным ответом на эскалацию КНДР" США видят новую резолюцию Совета Безопасности ООН, которая будет представлена в ближайшие дни. За новую резолюцию, которая ужесточит режим санкций в отношении Пхеньяна, выступили и два других постоянных члена СБ – Франция и Великобритания.

Профессор Академии социального управления Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что "бряцание оружием" со стороны США в адрес КНДР продолжится.

"Президент (США Дональд) Трамп сейчас, как у нас говорили в старину, "стоит враскоряку". С одной стороны, он понимает, что развязывание войны в районе Корейского полуострова – это первый шаг к мировой войне. С другой стороны, те силы, которые выступают за демонстрацию мощи США, заинтересованы в том, чтобы усиливать напряженность в этом регионе. Я предполагаю, что "бряцание оружием" какое-то время продолжится, но конкретных боевых действий американцы предпринимать все же не будут. Сейчас перемещение центра военных действий из одного региона мира в другой – это дело нескольких часов, а то и минут, если речь идет о ракетах. И в США это тоже многие прекрасно понимают", – отметил Анатолий Петренко.

По его мнению, сохраняется шанс на то, что США и КНДР, "продемонстрировав мышцы" своих возможностей, все же придут к необходимости диалога для решения проблем Корейского полуострова.

"Здесь присутствует неумолимая тенденция США доминировать везде, показывать себя, свою силу, "демонстрировать мышцы" – они это делают и будут продолжать делать. Но даже уже и Южная Корея выступает за дипломатическое урегулирование ситуации – и это очень важный нюанс. Ну и плюс КНДР все-таки достаточно внимательно прислушивается к Китаю, при всей своей самостоятельности. Китай и Россия – давние партнеры Северной Кореи. И есть шанс также и на то, что руководство КНДР немного поубавит пыл в "демонстрации своих мышц"", – считает Анатолий Петренко.

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