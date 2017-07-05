Политолог: Киев повел себя на переговорах в Минске по-хамски

Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за неконструктивной позиции Киева. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik выразил мнение, что целью украинской стороны является срыв переговоров.

Делегации самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик, а также России покинули переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске в знак протеста против позиции Киева по обмену пленными, рассказала представитель ЛНР в подгруппе Ольга Кобцева.

"Ирина Геращенко (представитель Киева в гуманитарной подгруппе — ред.) заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и "РФ-оккупантом"", — приводит слова Кобцевой Луганский информационный центр.

"В ответ представители республик покинули переговоры вместе с представителем РФ", — отметила она.

Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik выразил мнение, что целью украинской стороны является не обмен пленными, а срыв переговоров.

"Украинская сторона пытается выйти из переговорного процесса, но при этом обвинить всех остальных его участников. Конечно же, недопустимо использовать термин "оккупант" в переговорах. Нас обвинили "страной-агрессором", "страной-оккупантом", но при этом не объявляют войну, не объявляют военного положения. Кроме того, они сами не определились, что делают на востоке: проводят антитеррористическую операцию или ведут гражданскую войну. Поэтому я расцениваю подобное поведение исключительно как хамское", — сказал Богдан Безпалько.

По его словам, Украина не хочет двигаться к миру.

"Украинская сторона не хочет менять пленных, в том числе и потому, что эти пленные подвергаются физическому воздействию — Украина нарушает ряд конвенций по обращению с военнопленными и просто с заключенными. Мы видим, что те люди, которые недавно попали в плен, подвергались пыткам – им выкалывали глаза. Но все это лишь часть картины. Украина не хочет двигаться к миру. Для правительства, для элит война — это очень удобная возможность списать все экономические, политические и прочие неудачи именно на внешнего противника", — отметил политолог.



Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.



У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!