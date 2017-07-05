Эксперт: удар крылатыми ракетами Х-101 по ИГ* в Сирии – правильное решение

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ во время полета для нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ во время полета для нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии

Российские ракетоносцы нанесли удар по объектам террористов в Сирии. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Козин, террористам вновь нанесен очень серьезный урон.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар по объектам террористов "Исламского государства"* на границе провинций Хама и Хомс в Сирии, сообщило Минобороны.

В результате уничтожены три крупных склада террористов, а также их командный пункт в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля.

Самолеты нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 с расстояния около тысячи километров.

Отмечается, что самолеты взлетели с аэродрома Энгельс и совершили перелет с дозаправкой в воздухе. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Х-101 – новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением технологий снижения радиолокационной заметности.

По словам профессора Академии военных наук РФ, военного эксперта Владимира Козина, террористам вновь нанесен очень серьезный урон.

"Важно, что цели поражены, самолеты вернулись после успешного выполнения задания на родные базы, а группировке "Исламское государство"*, которая запрещена не только в России, но и в ряде других государств, снова нанесен очень серьезный урон. Это правильное решение, потому что хотя все больше группировок в Сирии сдают оружие и заявляют о готовности прекратить огонь, есть еще такие оголтелые, как "Исламское государство"* и другие группировки, которые продолжают вести борьбу с законными властями Сирии", – сказал Владимир Козин в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что это не первое применение ракет Х-101 в ходе операции в Сирии. И их применение оправданно, считает военный эксперт.

"В ходе операции ракеты Х-101 впервые применили в ноябре 2015 года. Ракета изготовлена с применением технологий снижения радиолокационной заметности, то есть РЛС практически "не видят" их. Думаю, что у террористов таких станций нет, да они и не смогли бы их обслуживать, если бы им их и предоставили их покровители", – отметил Владимир Козин.

*Запрещенная в России террористическая организация

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