Эксперт: поход Макрона на подлодке – продукт для внутреннего потребления

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на борт атомной подводной лодки Le Terrible. 4 июля 2017

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на борт атомной подводной лодки Le Terrible. 4 июля 2017

Президент Франции Эммануэль Макрон совершил поход на подлодке Le Terrible, оснащенной баллистическими ракетами. Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это мероприятие несет в себе внутриполитический сигнал.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил гавань Иль-Лонг, где размещена база французских АПЛ. Частью визита Макрона стал четырехчасовой поход на подлодке Le Terrible типа Triomphant.

АПЛ Le Terrible оснащена 16 баллистическими ракетами подводных лодок (БРПЛ) типа М51.

К подлодке глава государства прибыл на вертолете, преодолев по воздуху расстояние около 300 километров. Французский лидер принял участие в учениях, имитирующих пуск ядерной ракеты. Президент подчеркнул важность национальных сил ядерного сдерживания, назвав их "краеугольным камнем безопасности".

Ранее в послании обеим палатам парламента Франции Макрон заявил, что в ближайшие годы армию страны ждет обновление тактического и стратегического плана.

Франция является членом ядерного клуба, единственной страной ЕС, в арсенале которой есть ядерное оружие.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко считает, что мероприятие с участием главы государства несет в себе внутриполитический сигнал.

"Эммануэль Макрон – молодой политик, и в качестве президента Франции ему хочется демонстрировать свою крутость, тем более что у Франции есть морские стратегические ядерные силы. Для Макрона это выигрышная ситуация, чтобы показать: в качестве президента у него есть аргумент для разговора при крайних обстоятельствах. Другое дело, что хотя вооруженные силы Франции находятся на приличном уровне, но далеко не на уровне армий США и Российской Федерации. Поэтому в данном случае это продукт исключительно для внутреннего потребления и повышения самооценки самого Макрона", – сказал Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik.

По его словам, некорректно предполагать, что "ядерная карта" поможет Франции укрепить свое положение в Евросоюзе и конкурировать с Германией за звание "локомотива ЕС".

"Франция обладает ядерным оружием в качестве страны-члена НАТО. У ЕС нет своей армии и ядерной стратегии, поэтому это не связанные между собой вещи. В ЕС конкурируют экономики, а экономика Франции слабее экономики Германии. Позиции Германии как лидера ЕС определяется, прежде всего, промышленным потенциалом", – отметил Игорь Коротченко.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!