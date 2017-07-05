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Эксперт: поход Макрона на подлодке – продукт для внутреннего потребления

18:0105.07.2017
(обновлено: 18:02 05.07.2017)
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© AFP 2017 / Pool/Fred Tanneau Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на борт атомной подводной лодки Le Terrible. 4 июля 2017Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на борт атомной подводной лодки Le Terrible. 4 июля 2017
© AFP 2017 / Pool/Fred Tanneau
Президент Франции Эммануэль Макрон совершил поход на подлодке Le Terrible, оснащенной баллистическими ракетами. Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это мероприятие несет в себе внутриполитический сигнал.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил гавань Иль-Лонг, где размещена база французских АПЛ. Частью визита Макрона стал четырехчасовой поход на подлодке Le Terrible типа Triomphant.

АПЛ Le Terrible оснащена 16 баллистическими ракетами подводных лодок (БРПЛ) типа М51.

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите государств и правительств стран-участниц Европейского союза в Брюсселе. 23 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент-Солнце. Эммануэль Макрон показал себя не мальчиком

К подлодке глава государства прибыл на вертолете, преодолев по воздуху расстояние около 300 километров. Французский лидер принял участие в учениях, имитирующих пуск ядерной ракеты. Президент подчеркнул важность национальных сил ядерного сдерживания, назвав их "краеугольным камнем безопасности". 

Ранее в послании обеим палатам парламента Франции Макрон заявил, что в ближайшие годы армию страны ждет обновление тактического и стратегического плана. 

Франция является членом ядерного клуба, единственной страной ЕС, в арсенале которой есть ядерное оружие.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко считает, что мероприятие с участием главы государства несет в себе внутриполитический сигнал.

"Эммануэль Макрон – молодой политик, и в качестве президента Франции ему хочется демонстрировать свою крутость, тем более что у Франции есть морские стратегические ядерные силы. Для Макрона это выигрышная ситуация, чтобы показать: в качестве президента у него есть аргумент для разговора при крайних обстоятельствах. Другое дело, что хотя вооруженные силы Франции находятся на приличном уровне, но далеко не на уровне армий США и Российской Федерации. Поэтому в данном случае это продукт исключительно для внутреннего потребления и повышения самооценки самого Макрона", – сказал Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik.

По его словам, некорректно предполагать, что "ядерная карта" поможет Франции укрепить свое положение в Евросоюзе и конкурировать с Германией за звание "локомотива ЕС".

"Франция обладает ядерным оружием в качестве страны-члена НАТО. У ЕС нет своей армии и ядерной стратегии, поэтому это не связанные между собой вещи. В ЕС конкурируют экономики, а экономика Франции слабее экономики Германии. Позиции Германии как лидера ЕС определяется, прежде всего, промышленным потенциалом", – отметил Игорь Коротченко.

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