Политолог о суде по делу МН17: каким было расследование, таким и будет суд

Суд по делу о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского Boeing пройдет в Нидерландах. Политолог Кира Сазонова в эфире радио Sputnik отметила, что решение о судебном процессе при неопределенном круге подозреваемых выглядит странно.

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 пройдет в Нидерландах, сообщается на сайте голландского МИД.

Подчеркивается, что такое решение совместно приняли члены международной следственной группы (JIT – Бельгия, Нидерланды, Украина, Малайзия, Австралия).

Дату первого заседания в ведомстве не назвали. Круг подозреваемых также не определен.

Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь заявил, что Киев окажет Амстердаму "максимальную помощь для наказания виновных". Сообщается также, что Украина и Нидерланды подпишут соглашение о сотрудничестве, которое и даст право голландской стороне провести суд.

По словам политолога, доцента РАНХиГС при Президенте России Киры Сазоновой, начало судебного процесса выглядит странным.

"Последние публичные свидетельства были предоставлены следственной комиссией в 2016 году, и еще прошлой осенью говорилось, что все выводы предварительные, то есть не являются основанием для судебного разбирательства, и вдруг – суд. Все это выглядит несколько странно. Но с учетом той очевидной предвзятости в этом деле, которая была с самого начала, я думаю, что каким было расследование, таким и будет суд", – сказала Кира Сазонова в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, обещание Порошенко оказать Амстердаму "максимальную помощь для наказания виновных" основано на уверенности, что суд вынесет выгодное Киеву решение.

"Думаю, что Петр Порошенко надеется на весьма некомплементарное для (самопровозглашенных) ЛНР и ДНР и Российской Федерации решение, которое вынесет суд в Нидерландах. И на основании этого решения Киеву можно будет какую-то стратегию выстраивать. Украина в последние несколько лет "не вылезает" из органов международного правосудия, постоянно пытаясь призвать кого-то к ответу. Думаю, что это будет еще одно звено в этой бесконечной цепочке международного сутяжничества, инициированного украинской стороной", – отметила политолог.

Boeing 777 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразил Boeing ЗРК "Бук", который был доставлен из России, а потом возвращен обратно.

В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.

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