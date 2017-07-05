Мнение: в выборе места проведения суда по MH17 "сыграли" два аспекта

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing 777 на востоке Украины пройдет в Нидерландах. Эту информацию в эфире радио Sputnik прокомментировал директор Центра правового регулирования межгосударственных отношений РАНХиГС Дмитрий Матвеев.

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 пройдет в Нидерландах, сообщается на сайте МИД этой страны.

Подчеркивается, что такое решение совместно приняли члены международной следственной группы (JIT – Бельгия, Нидерланды, Украина, Малайзия, Австралия).

"Это означает, что сотрудничество между странами объединения продолжится и на этапе судебного преследования", – говорится в заявлении. Дату первого заседания в голландском ведомстве не сообщили.

Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что Киев окажет Амстердаму "максимальную помощь для наказания виновных".

Директор Центра правового регулирования межгосударственных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Дмитрий Матвеев в эфире радио Sputnik отметил, что выбор Нидерландов в качестве места проведения судебного процесса не вызывает удивления.

"Я думаю, здесь два аспекта. Во-первых, внутреннее уголовное и уголовно-процессуальное право Голландии позволяет им это дело рассматривать. Например, в силу того, что там (погибли) граждане (этой страны). А то, что вот эти несколько стран решили, чтобы это была Голландия, у которой законодательство позволяет – значит, правовая и судебная система этой страны вызвали у них доверие. Например, по сравнению с Украиной, где пристрастность была бы очевидной", – сказал Дмитрий Матвеев.

Он также отметил, что заявление Петра Порошенко о готовности помочь в наказании виновных имеет смысл – но только в одном случае.

"Понятно, что это заявление – в большей степени политическое. А в практическом плане – после того, как приговор будет вынесен в отношении конкретных виновных, если эти виновные будут находиться в юрисдикции Украины, тогда президент этой страны сможет на них повлиять и помочь правосудию свершиться. Если этого не будет, если они будут где-то в другом месте, то это на уровне декларации и останется", – отметил Дмитрий Матвеев.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет – ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска – поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно.

В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.

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