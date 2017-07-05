Эксперт о войсках США в Польше: у Варшавы – критически важная цель

Президент Польши Анджей Дуда надеется на увеличение американского контингента в стране. Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что польские власти в этом вопросе исходят из двух моментов.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью агентству PAP заявил, что рассчитывает на увеличение американского контингента в стране.

В среду в Варшаву прибудет президент США Дональд Трамп.

"Я очень рад, что у нас есть солдаты США. Надеюсь, их будет еще больше", – сказал Дуда.

"Для нас очень важно, чтобы войска США были в Польше в рамках союзного присутствия, чтобы укрепление восточного фланга НАТО реализовывалось. Я буду обсуждать это с Трампом", – добавил он.

В настоящее время в Польше размещена американская механизированная бригада численностью 3,5 тысячи человек.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что польские власти в вопросе увеличения контингента НАТО в стране исходят из двух моментов.

"Присутствие максимального количества американских войск на польской территории – это, прежде всего, очень хорошие деньги. Чего, кстати, добивается не только Польша, но и страны Балтии, которым тоже очень выгодно, чтобы на их территории находились войска НАТО. Потому что это обеспечение инфраструктуры, на это тратятся огромные деньги, и часть этих денег идет в казну страны присутствия иностранных войск. Есть и второй момент: для Польши остается критически важным добиться статуса "друг номер один" Соединенных Штатов в Восточной Европе, причем не в рамках НАТО, а напрямую. И это их главная цель – чтобы они были наделены правами проводника американской политики в Восточной Европе и диктовали условия всем остальным странам этого региона. Максимальное присутствие американских войск именно на польской территории этот статус будет подтверждать", – сказал Иван Коновалов.

Однако эксперт сомневается, что США пойдут на увеличение своего контингента в Польше.

"Вряд ли американцы на это пойдут в ближайшее время, потому что это, во-первых, затратно. А во-вторых, они уже продемонстрировали: мол, мы пришли вас поддержать, спасти от мифической "российской угрозы". Если же уступать требованиям поляков, то те могут потребовать и чтобы 100 тысяч американских военных присутствовало. А это очень большие деньги", – сказал Иван Коновалов.

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