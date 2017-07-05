Адвокат: вердикт суда по крушению МН17 предсказуем

Суд по делу о крушении MH17 в Донбассе пройдет в Нидерландах. Специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik выразила мнение, что состав участников судебного процесса дает основание предполагать, каким будет решение суда.

Суд по делу о крушении в июле 2014 года на востоке Украины малайзийского Boeing (рейс MH17) пройдет в Нидерландах, сообщается на сайте МИД страны.

Подчеркивается, что такое решение совместно приняли страны международной следственной группы (JIT – Бельгия, Нидерланды, Украина, Малайзия, Австралия).

"Это означает, что сотрудничество между странами объединения продолжится и на этапе судебного преследования", – говорится в заявлении. Дату первого заседания в голландском ведомстве не сообщили.

Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что Киев окажет Амстердаму "максимальную помощь для наказания виновных".

По мнению адвоката, специалиста по международному праву Марии Ярмуш, состав участников судебного процесса дает основание полагать, что вердикт суда можно предсказать уже заранее.

"Судя по сторонам, которые участвуют в этом судебном процессе, а также неучастию в нем Российской Федерации, все это дает основание полагать, что вердикт суда будет предсказуем – в гибели Boeing обвинят Российскую Федерацию. Здесь не может быть другого вывода. Зная предысторию, тенденциозность расследования данной катастрофы, те выводы, которые сделали эксперты, и совершенно бездоказательные обвинения в адрес РФ, ничего нового я не ожидаю. Вердикт предсказуем – Россию, как обычно, обвинят во всех грехах", – сказала Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет – ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска – поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно.

В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.

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