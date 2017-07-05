Политолог: Евросоюз видит в СБУ три проблемы

В Евросоюзе призвали реформировать Службу безопасности Украины. Политолог Олег Игнатов в эфире радио Sputnik отметил, что ведомство не соответствует стандартам западной спецслужбы.

Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли призвал незамедлительно реформировать Службу безопасности Украины, передает информагентство УНИАН.

Во время семинара, который прошел в Киеве, Мингарелли заявил о необходимости лишить СБУ тех функции, которые уже выполняют другие ведомства. Он напомнил, что одной из таких функций является борьба с коррупцией.

В марте президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны страны в ближайшее время рассмотрит концепцию реформирования СБУ с учетом опыта НАТО, некоторые ее функции передадут другим органам.

По мнению политолога Центра политической конъюнктуры Олега Игнатова, СБУ не соответствует стандартам западной спецслужбы.

"Там есть три проблемы: во-первых, у СБУ слишком много полномочий, она занимается делами, которыми в Европе, в США занимаются другие правоохранительные органы. Речь идет о том, чтобы перераспределить полномочия, отдав часть дел Антикоррупционному бюро, полиции и так далее. Вторая тема – это агентура. От СБУ требуется, чтобы она наладила агентурную работу. И третья проблема – самая важная – это подотчетность, общественный контроль СБУ со стороны общественности и парламента. Это то, чего сейчас нет. СБУ фактически подчиняется только президенту Украины", – сказал Олег Игнатов в эфире радио Sputnik.

Он пояснил, что проект реформы СБУ уже существует – он был разработан весной этого года с участием западных консультантов. Проект предусматривает, что реформа СБУ должна завершиться к 2020 году. По словам политолога, ЕС подталкивает украинское руководство к этой реформе.

"Видимо, есть опасения, что у украинского руководства недостаточно политической воли, чтобы провести реформу. Поскольку она предполагает, что контроль над СБУ перейдет к парламенту", – отметил Олег Игнатов.