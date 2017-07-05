Политолог: Евросоюз видит в СБУ три проблемы

Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли призвал незамедлительно реформировать Службу безопасности Украины, передает информагентство УНИАН.
Во время семинара, который прошел в Киеве, Мингарелли заявил о необходимости лишить СБУ тех функции, которые уже выполняют другие ведомства. Он напомнил, что одной из таких функций является борьба с коррупцией.
В марте президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны страны в ближайшее время рассмотрит концепцию реформирования СБУ с учетом опыта НАТО, некоторые ее функции передадут другим органам.
По мнению политолога Центра политической конъюнктуры Олега Игнатова, СБУ не соответствует стандартам западной спецслужбы.
"Там есть три проблемы: во-первых, у СБУ слишком много полномочий, она занимается делами, которыми в Европе, в США занимаются другие правоохранительные органы. Речь идет о том, чтобы перераспределить полномочия, отдав часть дел Антикоррупционному бюро, полиции и так далее. Вторая тема – это агентура. От СБУ требуется, чтобы она наладила агентурную работу. И третья проблема – самая важная – это подотчетность, общественный контроль СБУ со стороны общественности и парламента. Это то, чего сейчас нет. СБУ фактически подчиняется только президенту Украины", – сказал Олег Игнатов в эфире радио Sputnik.
Он пояснил, что проект реформы СБУ уже существует – он был разработан весной этого года с участием западных консультантов. Проект предусматривает, что реформа СБУ должна завершиться к 2020 году. По словам политолога, ЕС подталкивает украинское руководство к этой реформе.
"Видимо, есть опасения, что у украинского руководства недостаточно политической воли, чтобы провести реформу. Поскольку она предполагает, что контроль над СБУ перейдет к парламенту", – отметил Олег Игнатов.