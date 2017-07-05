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Ганжара: Украину в ЕС не ждут ни с Бандерой, ни без него

11:2305.07.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМарш памяти жертв Волынской резни в ПольшеМарш памяти жертв Волынской резни в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Киеве звучат призывы потребовать объяснений от Польши по поводу слов главы ее МИДа о том, что Украина не попадет в ЕС "с Бандерой". Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что подобная реакция является лицемерной.

Украина должна потребовать объяснения от Польши за высказывание главы польского внешнеполитического ведомства касательно исторического прошлого страны, считает экс-советник главы СБУ,  чрезвычайный и полномочный посол Маркиян Лубкивский.

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wSieci заявил, что Украина не попадет в Евросоюз "с Бандерой". Глава польского МИД отметил, что экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но "хуже всего, конечно, в вопросах исторических".

В эфире телеканала "112.Украина" Лубкивский заявил, что подобные высказывания главы МИД Польши являются "вмешательством во внутренние дела Украины, мы сами будем решать, кто наши герои". Ранее глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Украина не войдет в Европу в том случае, если продолжит поддерживать культ личности лидера украинских националистов времен Второй мировой Степана Бандеры.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik высказал мнение, что звучащие в Киеве протесты против "вмешательства во внутренние дела Украины" являются лицемерными.

"Варшава, Берлин, Вашингтон вмешиваются во внутренние дела Украины на протяжении уже более чем трех лет и до сих пор Киеву это ничуть не мешало. Другое дело, что происходящую сейчас, к сожалению, на Украине героизацию нацистских преступников не могут не замечать даже в тех странах, которые поддерживают нынешние киевские власти. Поскольку на Украине прославление этих преступников процветает не только в кругах радикальных групп, которые там активно действуют, но и в рамках государственной идеологии… И это – несмотря на то, что украинский народ наряду с другими народами Советского Союза внес в свое время огромный вклад в победу над фашизмом", – сказал Владислав Ганжара.

По его мнению, украинские власти осознают, что несмотря на всю риторику о "светлом европейском будущем", Украина в любом случае не станет полноправным членом ЕС.

"Думаю, что в Киеве понимают: в ЕС Украину в качестве полноценного члена союза не ждут ни с Бандерой, ни без него. Я убежден, что несмотря на всю риторику о "светлом европейском будущем", Украина так и не станет полноправным членом ЕС… А что касается фактического ультиматума по поводу недопустимости героизации нацистов, который поставил Украине МИД Польши, то он вряд ли сработает. Сработает такой ультиматум только в том случае, если он будет поставлен собственным населением (Украины). А пока что, к сожалению, "молчаливое большинство" граждан Украины позволяет таким разрушительным процессам процветать", – отметил  Владислав Ганжара. 

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