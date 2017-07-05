Политолог: важно, чтобы Константин Ярошенко вернулся на родину

Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный в США, написал письмо президенту Дональду Трампу с просьбой о возвращении в РФ. На гуманное решение американского президента выразил надежду в эфире радио Sputnik политолог Александр Гусев.

Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный в США, написал письмо американскому президенту Дональду Трампу, в котором просит вернуть его в Россию, а семья россиянина обратилась к американскому лидеру с просьбой о помиловании, пишет газета "Известия".

"Российский летчик, заключенный в американской тюрьме "Форт-Дикс" на 20 лет, Константин Ярошенко обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о возвращении на родину. Письмо на имя американского лидера было передано 4 июля в Белый дом через посольство РФ в Вашингтоне", – говорится в материале.

Российский летчик пишет, что отбывает наказание по незаконному и несправедливому приговору, но надеется на "гуманность и понимание трудной ситуации". По его словам, больше всего страданий он испытывает из-за разлуки с семьей, которую он не видел уже больше шести лет, и из-за того, что не смог быть на похоронах матери.

Жена и дочь Ярошенко тоже направили письмо Дональду Трампу с просьбой о помиловании.

В конце мая уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась к Дональду Трампу с просьбой помиловать осужденного в США российского летчика. Ответ на письмо омбудсмен ожидает в августе.

На гуманное решение американского президента выразил надежду в эфире радио Sputnik и директор Института стратегического планирования, доктор политических наук Александр Гусев.

"Это российский гражданин, поэтому очень важно, чтобы он вернулся на родину, и там было проведено следствие и принято соответствующее решение. Он был похищен американскими спецслужбами и осужден по американским законам, но это наш гражданин. Это вопиющая несправедливость, и мне кажется, что Дональд Трамп должен принять соответствующее решение и вернуть российского гражданина на Родину", – сказал Александр Гусев.

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