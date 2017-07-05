Член правления фонда им. Лихачева: Гранин был нашей совестью

Скончался писатель Даниил Гранин. Для петербуржцев он являлся нравственным ориентиром, сказала в эфире радио Sputnik член правления фонда имени Д.С. Лихачева Зоя Чалова.

В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин – признанный классик советской и российской литературы, фронтовик и общественный деятель.

Первые книги Даниила Гранина – повести "Спор через океан" (1950), "Ярослав Домбровский" (1951) и сборник очерков о строителях Куйбышевской ГЭС "Новые друзья" (1952). Первый роман "Искатели", принесший писателю известность, был опубликован в 1955 году.

Он много писал об ученых и их нравственном и гражданском кодексе. Гранин последовательно исследовал эту тему в романах ("Иду на грозу", 1962), в повестях и рассказах ("Собственное мнение", 1956; "Место для памятника", 1969). Важное место в его творчестве занимают биографические повести о физике Игоре Курчатове ("Выбор цели", 1975), о генетике Николае Тимофееве-Ресовском ("Зубр", 1987).

Важной темой для Гранина является война. Наиболее полно антивоенная проза была представлена в сборнике "Еще заметен след" (1985) и "Блокадной книге" (1979, в соавторстве с Алесем Адамовичем).

В течение долгого времени Гранин занимался общественной деятельностью (в Союзе писателей, Верховном и Президентском советах), участвовал в международных встречах и симпозиумах, посвященных науке, экологии, литературе. Им опубликованы десятки интервью и публицистических статей, малая часть из них включена в сборник "О наболевшем" (1988). Гранин создал первое в стране Общество милосердия и способствовал развитию этого движения в стране. Был одним из инициаторов создания российского Пен-клуба.

Писатель был председателем правления Международного благотворительного фонда имени Д.С. Лихачева.

Для петербуржцев Даниил Гранин являлся нравственным ориентиром, сказала в эфире радио Sputnik член правления фонда имени Д.С. Лихачева, директор санкт-петербургской Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского Зоя Чалова:

"Я в шоке, не могу даже собрать свои мысли, потому что для нас он очень много значил: и для библиотечного мира, и чисто по-человечески. Это колоссальная потеря. Когда умер Лихачев, мы с ним (с Даниилом Граниным) говорили. Я говорю: Вы понимаете, что теперь на Вас вся надежда? Вы наш компас, ориентир. Он говорит: какая колоссальная ответственность. Главное – не изменить себе, быть честным. Так, пожалуй, и было с ним все эти годы. Для города, для петербуржцев – это колоссальная потеря. Он был совестью. Меня всегда потрясало, что несмотря на возраст – кристально чистая голова, мысли. Никогда не предавал себя и всех нас. Потеряли…", – сказала Зоя Чалова.

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