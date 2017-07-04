Мнение: отношения лидеров России и Китая – исключительный феномен

Россия и Китай выдвинули совместную инициативу по решению проблем Корейского полуострова. Эту инициативу в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Евгений Зайцев, отметив при этом высокий уровень доверия между лидерами двух стран.

Москва и Пекин призывают всех к сохранению выдержки в вопросе урегулирования на Корейском полуострове, диалог и консультации – единственный путь разрешения проблемы, говорится в совместном заявлении лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Как отмечается в совместном заявлении внешнеполитических ведомств двух стран, Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные и ракетные испытания, а США и Южной Корее – воздержаться от проведения совместных военных учений. В заявлении говорится, что параллельно с этими шагами противостоящие стороны приступают к переговорному процессу и утверждают общие принципы взаимоотношений, которые должны включать неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование, а также намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова в целях комплексного урегулирования всех проблем, включая ядерную.

Россия и Китай призвали международное сообщество поддержать эту инициативу.

"Стороны призывают другие заинтересованные страны положительно откликнуться на усилия России и Китая по возобновлению диалога и переговоров по проблемам полуострова и играть конструктивную роль в их реальном урегулировании", – говорится в заявлении.

По мнению руководителя Центра российско-китайских исследований факультета журналистики МГУ Евгения Зайцева, подходы России и Китая слишком отличаются от подходов США в этом вопросе, поэтому поддержки ждать не приходится.

"Ожидания, что никто нам не будет мешать урегулированию этой проблемы, были бы, мягко говоря, преждевременными, учитывая, что помимо России и Китая, в урегулировании ситуации на Корейском полуострове участвуют еще и другие державы – например, США и Япония. Но думаю, что речь может идти не о прямом противодействии этих стран согласованной позиции России и Китая. Здесь речь идет о способах и методах воздействия на Северную Корею, которую пытаются склонить к определенным шагам, направленным на снижение напряженности. Соединенные Штаты уже продемонстрировали, что якобы готовы к самым решительным, жестким действиям. А Россия и Китай заявляют о том, что только путем переговоров эта проблема должна быть поэтапно решена", – сказал Евгений Зайцев в эфире радио Sputnik.

Говоря об итогах переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, эксперт отметил высокую степень взаимного доверия.

"Думаю, что отношения председателя Си с Владимиром Путиным – это вершина той доверительности и дружелюбия, на которую лидеры поднялись, ее даже трудно сравнивать в отношении с какими-то другими лидерами. Думаю, что это такой исключительный феномен", – отметил Евгений Зайцев.

По итогам полноформатных переговоров в Москве лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли совместные заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и о текущей ситуации в мире, а так же подписали 40 документов.

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