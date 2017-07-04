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Эксперт: польские власти идут на обострение отношений с Украиной

18:1704.07.2017
(обновлено: 18:22 04.07.2017)
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© REUTERS / Kacper PempelМинистры иностранных дел Польши и Украины Витольд Ващиковский и Павел Климкин во время встречи в ВаршавеМинистры иностранных дел Польши и Украины Витольд Ващиковский и Павел Климкин во время встречи в Варшаве
© REUTERS / Kacper Pempel
"С Бандерой" Украина не попадет в Европу, заявил глава МИД Польши. Эксперт Вадим Волобуев в эфире радио Sputnik отметил, что Польша может наложить вето на возможное вступление Украины в ЕС, поскольку демонстрирует решимость в данном вопросе.

Украина не попадет в Евросоюз "с Бандерой", заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию "wSieci".

Глава польского МИД отметил, что экономическое сотрудничество Варшавы с Киевом выглядит не очень хорошо, но "хуже всего, конечно, в вопросах исторических".

"Наш посыл очень четкий: с Бандерой в Европу не попадете", – подчеркнул Ващиковский.

Международный пункт пропуска через украинско-польскую границу Угринов-Долгобичув
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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"Мы говорим это и громко, и тихо. Не повторим ошибок 90-х годов, когда не решили некоторые вопросы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Наученные этим опытом, мы будем от Украины категорически требовать, чтобы все вопросы были разрешены, прежде чем Киев станет у врат Европы, будет просить о членстве. Мы будем так же решительны, как решительна, например, Греция по отношению к Македонии по поводу названия", – сказал он.

При этом глава польского МИД отметил, что не видит большой воли украинского руководства решить насущные проблемы страны. "На это накладывается наивная вера украинцев, что европейцы, немцы, французы выиграют за них конфликт с Россией", – добавил он.

Ранее на Украине произошли акты вандализма антипольской направленности. В апреле в Польше снесли памятник украинским националистам, что вызвало возмущение Киева. С требованием отказаться от культа Степана Бандеры выступал лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. По его словам, Киеву предстоит выбрать между национализмом и европейским будущим.

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Польша может наложить вето на возможное вступление Украины в Европейский союз. Варшава демонстрирует решимость в данном вопросе, отметил он.

"Эти заявления отражают ухудшающиеся отношения между Польшей и Украиной. И тут я должен признаться, что недооценил степень радикализма нынешней правящей партии в Польше, потому что достаточно долгое время был уверен и убеждал всех вокруг, что ради создания антироссийского фронта, а "Право и справедливость" – это крайне антироссийская партия, они наступят на горло собственной песне и все-таки договорятся с нынешней властью на Украине, которая столь же националистична. Тем не менее, этого не произошло. И уже поссорившись с Россией, теперь польские власти идут на обострение отношений с Украиной. И в каком-то смысле им надо отдать должное – в данном случае они последовательны, они не врут", – сказал Вадим Волобуев.

Хотя, по его мнению, перспективы самой Польши в ЕС на этом фоне выглядят не лучшим образом.

"Они уже завоевали себе крайне плохую репутацию в Брюсселе. Поссорились с Германией, которая является локомотивом Евросоюза, теперь ссорятся с Украиной, которая стремится к вступлению в ЕС. Поэтому я смотрю довольно мрачно на перспективы Польши", – отметил эксперт.

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