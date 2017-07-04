Эксперт о встрече лидеров РФ и США: у Трампа – небольшое поле для маневров

Стала известна дата встречи лидеров России и США – 7 июля. Политолог-американист Виктор Олевич в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Дональд Трамп будет ограничен на переговорах мнением своих оппонентов в США.

Первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласована и состоится 7 июля на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Позднее информацию о дате встречи подтвердили в Вашингтоне.

Накануне Ушаков заявил, что во время переговоров лидеры двух стран обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, этими вопросами повестка дня не ограничится.

"Мы рассчитываем, что времени первым лицам хватит для того, чтобы обсудить и другие вопросы, в том числе вопросы стратегической стабильности, целый ряд двусторонних сюжетов. Мы, по крайней мере, исходим из того, что американская сторона будет готова к такому диалогу", – сказал Рябков РИА Новости.

Ранее Ассошиэйтед Пресс сообщало о разногласиях, которые возникли в Белом доме по поводу переговоров двух лидеров. Источники агентства утверждали, что ряд советников Трампа советовали ему ограничиться краткой встречей с Путиным в кулуарах саммита, тогда как сам американский президент настаивал на соблюдении всех принятых дипломатических формальностей.

Политолог-американист Виктор Олевич в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американский президент будет ограничен на переговорах.

"У американского президента Дональда Трампа очень небольшое поле для маневров на переговорах. Ведь любые его шаги, шаги его администрации на российском направлении незамедлительно интерпретируются противниками, американским истеблишментом и СМИ как некие уступки в отношении России, как некие действия в ущерб национальным интересам Соединенных Штатов", – сказал Виктор Олевич в эфире радио Sputnik.

Поэтому, по его словам, ожидать заявлений о серьезном прорыве на этих переговорах не следует.

"Таких заявлений не будет. Потому что, сделав такие заявления, Трамп навлечет на себя достаточно серьезные упреки со стороны своих внутриамериканских противников, которые угрожают напрямую его администрации. Поэтому суть переговоров будет оставаться в достаточно закрытой форме, хотя основные темы уже озвучены. Но надо иметь в виду, что даже на закрытых переговорах Трамп будет ограничен в своих возможностях", – заключил политолог-американист.

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