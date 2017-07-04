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Эксперт: есть только один эффективный способ борьбы с астероидами

17:2604.07.2017
(обновлено: 17:27 04.07.2017)
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© Fotolia / 3000adАстероид над ЗемлейАстероид над Землей
© Fotolia / 3000ad
NASA намерено провести эксперимент по бомбардировке астероида. Подобный метод борьбы с опасными для Земли космическими объектами в эфире радио Sputnik прокомментировал гендиректор НП "Центр планетарной защиты" Анатолий Зайцев.

Американское космическое агентство NASA намерено провести испытания технологии по защите Земли от астероидов, сообщила "Российская газета". В пресс-релизе, распространенном космическим агентством, сообщается, что технология называется DART,  и она основана на кинетическом ударе по "космическому гостю". Этот удар должен отклонить орбиту астероида и обезопасить Землю от столкновения с ним.

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"DART будет первой миссией NASA, которая продемонстрирует так называемую технологию кинетического удара", – цитирует агентство офицера планетарной обороны в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Линли Джонсона.

Испытания новой технологии будут проведены на астероиде Didymos, который будет пролетать около Земли в октябре 2022 года и в 2024 году. Эти испытания должны ответить на вопрос, является ли технология DART эффективной для защиты Земли от астероидов.

В эфире радио Sputnik генеральный директор некоммерческого партнерства "Центр планетарной защиты" Анатолий Зайцев выразил мнение, что данная технология NASA будет эффективна, если астероид будет обнаружен задолго до сближения с Землей.

"Масса кинетического ударника (в аппарате) несравнимо меньше массы астероида, по которому будет наноситься удар: в тысячи, а может, и миллионы раз. Поэтому импульс, который приобретет астероид, будет иметь небольшое значение: миллиметр в секунду или сантиметр в секунду. Поэтому данный метод (NASA)  имеет свои ограничения. Он может применяться только в том случае, если опасный объект будет обнаружен как минимум за несколько лет до возможного столкновения с Землей. При такой небольшой скорости отклонения совсем непростая задача – увести астероид на тысячи или, может быть, десятки тысяч километров в сторону от нашей планеты", – сказал Анатолий Зайцев.

По его мнению, более эффективный способ устранения опасности для Земли со стороны космических объектов – это ядерный взрыв. 

"Большинство астероидов имеет небольшие размеры, поэтому обнаруживают их уже при подлете к Земле, когда буквально остается несколько суток до (возможного) столкновения. И в данном случае этот метод (NASA) уже работать не будет. И здесь наиболее эффективный способ – ядерный взрыв. Другого метода не придумано никем… В принципе, вместо ударника-болванки можно поставить ядерное устройство. И эффективность метода, в общем-то, повысится: будет использоваться не кинетический удар, а ядерный взрыв, который намного эффективнее. Но он уже будет предназначен не для отклонения, а разрушения астероида", – полагает эксперт. 

Он считает, что было бы разумно создать международную систему защиты Земли от опасных космических объектов.

"По крайней мере, за прошлый год астрономы обнаружили около 150 астероидов, который пролетели в сфере притяжения Земли. Радиус этой сферы – порядка одного миллиона километров. Каждую неделю в сфере притяжения Земли пролетают два-три астероида. Если мы не будем серьезно этой проблемой заниматься, то, в конце концов, может произойти что-то подобное случаю с Челябинским метеоритом, а может, и похуже", – заключил Анатолий Зайцев.

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