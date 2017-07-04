Кобзон: будет хорошо, если Украина полностью закроет границы

Советник главы МВД Украины призвал украинские власти ввести еще более строгие ограничения на въезд для российских артистов. Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон в эфире радио Sputnik сказал, что происходящее на Украине не поддается никакой критике.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк поддержал запрет на въезд для российских артистов и призвал украинские власти ввести еще более строгие ограничения. Об этом он заявил в эфире телеканала "112".

"Я думаю, чем более жестко будет действовать СБУ в контексте запрета въезда тех российских певцов, которые <…> незаконно пересекли границу Украины, тем чище будет наш воздух от этой российской гадости", – заявил Шкиряк. Он добавил, что с радостью слушает украинские радиостанции, где практически не звучит русский язык. По его словам, песни на русском языке "уничтожают мозг украинских детей".

СБУ регулярно закрывает въезд российским исполнителям на Украину из-за посещения Крыма. Полуостров воссоединился с Россией после госпереворота на Украине и проведения в марте 2014 года референдума, в ходе которого 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России.

Народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, уроженец Украинской ССР Иосиф Кобзон в эфире радио Sputnik прокомментировал запреты на въезд российских певцов на Украину.

"Ну и пускай ограничивают. Вообще хорошо будет, если они закроют полностью границы, чтобы никто не мог увидеть это безобразие, которое сейчас происходит на моей родине. Потому что то, что натворили эти мракобесы, не поддается никакой критике. Зачем нам туда ездить, лучше по телевидению посмотреть на то, что там происходит. А есть на что посмотреть: американские марионетки "обслуживают" свои деньги. Им не нужна ни культура российская, ни русские люди. Но, я думаю, что придет время, когда сами мои земляки разберутся в происходящем и примут свои меры", – сказал Иосиф Кобзон.