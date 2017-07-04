Военный эксперт: на украинской оборонке можно поставить крест

России удастся полностью отказаться от украинских комплектующих для оборонного комплекса. Но что будет делать Украина со своими двигателями и силовыми установками? Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Михаил Ходаренок.

В российском правительстве рассчитывают, что к 2018 году импортозамещение в отечественном оборонно-промышленном комплексе достигнет 90%. Прежде всего, предстоит окончательно преодолеть зависимость от украинских комплектующих. Уже сегодня российские предприятия выпускают уникальную продукцию, которая раньше поставлялась из соседней страны – например, газотурбинные и вертолетные двигатели. А вот на самой Украине разрыв военно-технических отношений с Москвой скажется болезненно, считает военный эксперт Михаил Ходаренок.

"Нельзя сказать, что мы одномоментно заместим все украинские комплектующие. Например, нашему заводу Климова (АО "Климов", ведущий российский разработчик газотурбинных двигателей – ред.) необходимо увеличить производство вертолетных двигателей почти в 10 раз, чтобы полностью отказаться от украинского производства. Непростая ситуация и с некоторыми авиационными двигателями для военно-транспортных и пассажирских самолетов. Второй момент – это производство силовых установок для кораблей ВМФ, которыми в советские времена занимался исключительно завод "Зоря" – "Машпроект" в Николаеве. Эта проблема, конечно, решается – на рыбинском предприятии "Сатурн" создаются мощности для производства силовых установок. Безусловно, рано или поздно все эти проблемы в России будут решены. Конечно, это потребует времени, кадрового потенциала, потребует средств. Но что будет потом с украинскими предприятиями, которые занимаются производством аналогичной продукции? Нигде на Западе она востребована не будет. И по многим направлениям украинского оборонно-промышленного комплекса на этом можно твердо ставить крест, поскольку никому больше эти силовые установки и двигатели не понадобятся", – сказал Михаил Ходаренок в эфире радио Sputnik.

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