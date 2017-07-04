Польский эксперт: для Польши важнее развивать отношения с РФ, чем с США

Польшу 5-6 июля посетит президент США Дональд Трамп. Польский эксперт Ян Хартман в эфире радио Sputnik высказал мнение, что этот визит имеет скорее пропагандистский характер.

Польша надеется на льготные контракты при покупке вооружений, так как является "пограничной страной" НАТО и Евросоюза, заявил министр иностранных дел республики Витольд Ващиковский в эфире Радио Лодзь.

Польшу 5-6 июля посетит президент США Дональд Трамп. По информации главы польской дипломатии, основной темой переговоров во время этого визита станет обеспечение безопасности в регионе Центральной и Восточной Европы.

Польский министр отметил, что отдельной проблемой, которая будет поднята на переговорах с Трампом, является возможность совершения "серьезных покупок вооружений", поскольку Польша находится в таком геополитическом положении, что в течение многих лет, возможно десятилетий, будет "пограничным государством Европейского союза и НАТО".

Свое мнение о значении предстоящего визита для Польши в интервью Sputnik Polska и в эфире радио Sputnik изложил философ, публицист, профессор Ягеллонского университета (Краков) Ян Хартман.

"От этого визита зависит немногое. Ничего особенного не произойдет. Будут произнесены ритуальные заверения, что вопрос об отмене виз для поляков будет решен, после чего все останется по-прежнему. Я бы не придавал этому визиту большого значения. Он имеет скорее пропагандистский характер. Отношения с Соединенными Штатами давно определены и стабильны. В списке приоритетов США Польша не на высоких позициях, и мы мало что можем сделать, чтобы это исправить… Гораздо важнее была бы встреча с русскими, потому что здесь у нас серьезный дефицит отношений. Лед в отношениях должен быть сломан. Хотя я не думаю, что польское правительство будет в состоянии это сделать. Это важнейший для Польши вопрос как с точки зрения безопасности, так и экономики, а также в целях урегулирования отношений с соседней страной. И такая встреча с (президентом РФ Владимиром) Путиным была бы более важным событием, чем встреча с Дональдом Трампом", – считает Ян Хартман.

В то же время, по его мнению, многого можно ожидать от встречи президентов США и России в ходе саммита G20 в Гамбурге.

"Я надеюсь, что это стремление к тесному сотрудничеству между Путиным и Трампом является не декларативным, а на самом деле реальным, и конструктивное глобальное сотрудничество в области безопасности между администрацией США и правительством России будет налажено. В Сирии в последнее время все выглядело не очень-то хорошо. Но все-таки ситуация немного успокоилась. Мы, простые люди, можем рассчитывать на то, что главные игроки как-то договорятся и будут работать вместе, или, по крайней мере, не вступят в конфликт", – сказал Ян Хартман.

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