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Эксперт: корвет "Совершенный" станет для ТОФ серьезным приобретением

14:2204.07.2017
(обновлено: 14:23 04.07.2017)
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© Фото : официальный сайт "Амурский судостроительный завод" Новейший корвет проекта 20380 СовершенныйНовейший корвет проекта 20380 Совершенный
© Фото : официальный сайт "Амурский судостроительный завод"
Корвет проекта 20380 "Совершенный" провел морскую часть госиспытаний на полигонах Тихоокеанского флота. Военный обозреватель, Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал о возможностях корабля.

Экипаж новейшего корвета проекта 20380 "Совершенный" провел морскую часть государственных испытаний на полигонах Тихоокеанского флота, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

По его словам, заводская сдаточная команда, экипаж корабля и члены государственной приемной комиссии провели маневренные и скоростные испытания корвета, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля. В ходе испытаний корвета были проведены стрельбы по различным целям. На борт корабля осуществлялась посадка корабельных вертолетов Ка-27.

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© AP Photo / Xinhua /Zha Chunming
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После завершения испытаний на корабле пройдет ревизия. Члены комиссии и специалисты оценят общее состояние корвета, а также проверят состояние узлов и приборов.

После подписания акта о приемке-передаче корабля на нем поднимут Андреевский флаг, и корвет войдет в состав ТОФ России.

Корвет "Совершенный" – четвертый серийный корабль проекта 20380. Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. 

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал о возможностях корабля. 

"На Тихоокеанском флоте у этого корвета много задач: это патрулирование и поражение как надводных, так и подводных кораблей, это прикрытие десанта, это уничтожение крылатых ракет противника… Корпус корабля достаточно внушительный – порядка 100 метров. У корвета четыре мощных дизельных двигателя, скорость тоже достаточно серьезная – 27 узлов. Корабль сможет ходить на дальность 4 тысячи километров и находиться в автономном плавании более двух недель. Вооружение очень приличное для корабля такого класса: это 100-миллиметровые артиллерийские установки, две шестиствольные зенитные пушки (6 тысяч выстрелов в минуту!), есть противокорабельные ракеты "Уран", которые предназначены для борьбы с крупными надводными целями. У этого корвета есть восемь торпед, вертолет, и, конечно, самое современное радиолокационное и радиоэлектронное оборудование. Поздравим Тихоокеанский флот с таким серьезным приобретением!", – сказал Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, по его мнению, "Совершенный" станет не единственным подобным корветом на Тихоокеанском флоте.

"Я думаю, что в ближайшие годы мы будем говорить с вами о том, что у Тихоокеанского флота еще появятся два новеньких корвета такого же класса, это "Громкий" и "Резвый"", – уточнил военный обозреватель. 

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