Политолог: КНДР – не та страна, которую США могут "сломать"

По данным СМИ Японии, высота полета баллистической ракеты, запущенной КНДР, превысила 2500 километров. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что, продолжая ракетные пуски, Пхеньян показывает, что способен себя защитить.

Высота полета баллистической ракеты, выпущенной во вторник с западного побережья КНДР, превысила 2500 километров, сообщило японское агентство Киодо со ссылкой на сообщение министерства обороны.

"Высота полета ракеты КНДР намного превзошла 2500 километров", – сообщило агентство. Министерство уточнило данные и по дальности полета: ракета пролетела 900 километров. Ранее сообщалось, что ракета пролетела 930 километров и упала в исключительной экономической зоне Японии.

Во вторник в 9:39 (3:39 мск) КНДР провела пуск баллистической ракеты со стороны западного побережья в сторону Японского моря. Полет продолжался 40 минут. Япония назвала пуск нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и заявила протест.

Ракета, предположительно, была выпущена по навесной траектории, как и ракета "Хвансон-12", пуск которой был осуществлен 14 мая. Тогда высота полета ракеты "Хвансон-12" составила 2111 километров, дальность полета – 787 километров. Высота в 2000 километров тогда была достигнута впервые.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что, продолжая ракетные пуски, Пхеньян показывает, что способен себя защитить.

"Северная Корея демонстрирует, что, несмотря на давление США, она продолжает свои ракетные пуски и готова себя защитить… Можно понять (президента США Дональда) Трампа, который поставил свой авторитет на то, что сумеет "сломать" Северную Корею – что, на мой взгляд, является с его стороны ошибкой. Потому что северокорейский режим, с одной стороны, довольно крепок. А с другой стороны, страна, имеющая какие-то ядерные силы и уже баллистические ракеты – пусть они падают и не всегда там, куда их посылают – это не та страна, которую можно "сломать" дипломатическими действиями", – считает Дмитрий Журавлев.

По его мнению, если президент США действительно хочет решить проблему с ракетной программой КНДР, то ему следует поискать более "тонкие" инструменты, чем те, к которым он прибегал до сих пор.

"Я понимаю, что Трамп надеется на то влияние, которое имеет Китай по отношению к Северной Корее, но любое влияние ограничено соображениями безопасности. То есть, когда речь зайдет о существовании режима, то никакое влияние не изменит позицию корейцев. Здесь нужно что-то более тонкое. И я думаю, что президент США ошибается, думая, что эту проблему ему удастся решить так легко и просто", – полагает Дмитрий Журавлев.