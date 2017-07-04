Эксперт о разговоре Трампа и Меркель перед G20: страны ищут общий язык

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне. 17 марта 2017 года

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне. 17 марта 2017 года

Дональд Трамп и Ангела Меркель обсудили по телефону повестку предстоящего саммита G20. Берлин и Вашингтон заинтересованы в нормализации двусторонних отношений, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский.

Продолжается подготовка к саммиту "Большой двадцатки", который состоится в немецком Гамбурге 7-8 июля.

Замгоссекретаря США Томас Шеннон и посол РФ в США Сергей Кисляк обсудили предстоящую встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге "на полях" саммита G20, сообщили в госдепе.

Ранее, 30 июня, президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону основные темы повестки дня саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

В понедельник, 3 июля президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель повестку дня грядущего саммита G20, в том числе вопросы климата, говорится в релизе Белого дома.

Такая подготовка – это нормальная процедура для масштабного мероприятия, но она особенно актуальна в нынешних условиях. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил доцент Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский:

"Подготовка к саммиту включает в себя и обсуждение всех ключевых вопросов. По крайней мере, теми странами, которые намерены какую-то из тематик продвигать. Очевидно, что между США и Германией сейчас не лучшие отношения. Каждая из сторон заинтересована в том, чтобы эти отношения нормализовать, но на своих собственных условиях. Была неудачная попытка найти общий язык, которую пытались камуфлировать последующими заявлениями о том, что отношения на самом деле очень хорошие, и журналисты и наблюдатели просто все неправильно поняли. Несмотря на это, у обеих стран есть стремление улучшить отношения. В конце концов, много вопросов в трансатлантической повестке, долго разрабатывалась идея трансатлантической зоны свободной торговли и инвестиций. Но вполне очевидно, что на данный момент ее будет очень сложно реализовать. Ну и, конечно, отношения с Россией – тоже довольно сложный вопрос. Кроме того, Германия и США будут обсуждать и китайский вопрос. Потому что так или иначе определенное напряжение у США с Китаем есть. Это (саммит в Гамбурге), по сути дела, подготовительная встреча, которая должна выявить некоторые точки соприкосновения для того, чтобы проводить более или менее скоординированную политику", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его словам, хотя встречи G20 и не предназначены для принятия общих решений, их значение велико.

"На международных саммитах типа "Большой двадцатки" и многих других, конечно, никакие решения не принимаются. Это невозможно, и саммиты для этого не предназначены. Это, скорее, мероприятие для массовых встреч политиков друг с другом, когда есть возможность поговорить с лидерами других государств не в режиме официальных визитов, а в достаточно большом количестве и в достаточно ограниченный срок. Это место, где можно поднять актуальные для всех вопросы, и, может быть, как-либо скорректировать позицию других стран," – отметил Дмитрий Офицеров-Бельский.

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