Политолог о встрече Путина и Трампа: они способны "поломать" любую повестку

В Кремле рассказали, какие темы могут обсудить президенты России и США на полях G-20. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что ход беседы сейчас никто не в состоянии предсказать.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в немецком Гамбурге могут обсудить международный терроризм, ситуацию в Сирии и на Украине, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Я слышал, что американцы, если это правда и соответствует действительности, хотят поднять тему Сирии и Украины", — отметил Ушаков, назвав обсуждение этих тем "вполне логичным". "Но мы считаем, что и вообще проблему международного терроризма между двумя лидерами ведущих держав нужно обсуждать тоже в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли эту проблему осилишь", — добавил помощник президента.

Он подчеркнул, что есть и много других вопросов, которые Москва готова обсудить. Среди них — региональная проблематика, темы контроля над вооружениями и стратегической стабильности. По словам Ушакова, Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за стабильность в мире.

"Это, конечно, двусторонка. Что говорить. Отношения нужно выводить из того состояния, в котором они оказались. Я думаю, это одинаково важно и для нас, и для американцев", — сказал Ушаков.

Он отметил, что на саммите G20 у российского лидера будет очень плотный график, однако Москва и Вашингтон совместно найдут возможность для встречи двух президентов.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп намерен обсудить с Путиным военную ситуацию в Сирии и российскую поддержку президенту Башару Асаду. Также американский президент планирует поднять вопрос "действий России на Украине". По данным телеканала, тема "вмешательства" России в американские выборы вряд ли будет подниматься.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак считает, что тема Сирии станет определяющей.

"Я думаю, что если до Украины и дойдет дело, то в самом конце встречи и буквально мимоходом. Основное – это Сирия. Потому что это место, где мы наступаем американцам на пятки, а они относятся очень серьезно к любому гипотетическому "поползновению" в их сторону", — сказал Михаил Синельников-Оришак.

Вместе с тем, считает он, никто не может предсказать, как пройдет встреча.

"Встретятся два человека, способные, мягко говоря, поломать любую повестку. Владимир Путин известен как мастер импровизаций, и он может начать разговор, который может пойти не так, как планировалось той стороной. И Дональд Трамп – это человек-импровизация, который, видимо, в глубине души испытывает наслаждение, ломая протокольные мероприятия. Поэтому сказать, как пройдет беседа, сейчас не может абсолютно никто. Не хотелось бы, чтобы Трамп попытался показать себя хозяином. Боже упаси его от каких-то высокомерных движений. И если возникнет какая-то человеческая симпатия, то уже будет прорыв", — отметил политолог.



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