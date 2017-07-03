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Эксперт о "Северном потоке-2": в ЕК ищут, к чему бы максимально придраться

18:5303.07.2017
(обновлено: 18:55 03.07.2017)
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© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtИнженеры проводят проверку первых труб, необходимых для стоительства двух ниток газопровода Северный поток-2Инженеры проводят проверку первых труб, необходимых для стоительства двух ниток газопровода Северный поток-2
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Еврокомиссия предлагает применить Третий энергопакет к подводной части проекта "Северный поток-2". Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в ЕС не оставили попыток помешать реализации проекта.

Проект мандата, подготовленный Еврокомиссией (ЕК) для министров энергетики стран ЕС, содержит требование частично распространить положения Третьего энергопакета на подводную часть газопровода "Северный поток-2", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что распространить нормы Третьего энергопакета на подводную часть газопровода могут из-за последних километров трубы с немецкой стороны. Этот участок считается подводным лишь по документам, однако таковым не является, поэтому, по мнению ряда стран ЕС, из-под норм законодательства выведен быть не может.

Добыча нефти на станции компании Лукойл
© REUTERS / Sergei Karpukhin
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Издание также отмечает, что частичное применение норм этого документа подразумевает предоставление доступа к газопроводу третьих сторон, в этом качестве могут выступить другие российские компании.

Как исполнять требование о доступе третьих лиц к "Северному потоку — 2", в документе не сказано. По словам представителя минэнерго одной из стран ЕС, это может быть прямой доступ к трубопроводу независимых поставщиков, или их возможность продавать газ европейским потребителям на территории России.

Сообщается, что министры энергетики ЕС проект одобрили, но у документа есть и противники. Так в поддержку мандата выступили Португалия и Восточная Европа, в том числе Польша и Венгрия. При этом возражения были у Германии и Франции.

Обсуждение документа продолжится в сентябре. Если страны ЕС не придут к единому мнению, мандат может быть утвержден путем голосования.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik отметил, что в Евросоюзе не оставили попыток помешать реализации проекта.

"Еще в июне Еврокомиссия говорила о том, что нет никаких юридических оснований придираться к "Северному потоку-2", потому что он не подпадает под юрисдикцию, а сейчас они придираются уже относительно юрисдикции на территории Германии. То есть максимально ищут, к чему придраться. В свое время они просили отдельные европейские страны, через чьи территории будет проходить газопровод, поменять законодательство, чтобы ограничить возможности строительства "Северного потока-2". Цель очень простая – помешать этому проекту. Хотя для отдельных стран – например, для Германии – проект, безусловно, выгоден. Но позиция Евросоюза – максимально затянуть, а лучше вообще не допустить данный проект", –  сказал Сергей Пикин.

По его мнению, проект мандата – не запретительная мера, а предмет торга.

"По большому счету, это не запретительная мера. Это тема, связанная с тем, где продавать газ. Ну, будет продавать "Газпром" газ не в этой точке, а на километр ближе, продаст он этим третьим трейдерам – ничего принципиально не поменяется. Вопрос в том, как быстро начнут строить сухопутную часть проекта. Потому что, одно дело провести трубу по дну, а другое – довести до потребителя. А вот это, на мой взгляд, более важно, чем то, где продавать: километр больше, километр меньше, ничего принципиально не поменяется", – считает эксперт.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Запуск газопровода планируется на 2019 год.

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