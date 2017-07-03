Эксперт: если ОЗХО не хочет работать в Сирии, то она должна уйти в отставку

МИД Сирии сообщил, что ОЗХО уведомило Дамаск о невозможности своего участия в расследовании химатаки в Хан-Шейхуне. Военный эксперт Игорь Никулин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что речь на самом деле идет о нежелании ОЗХО прояснить ситуацию.

Руководство Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщило сирийскому правительству, что не может отправить группу экспертов для расследования химической атаки в Хан-Шейхуне, заявил замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

Дипломат отметил, что Дамаск сформировал свою комиссию для расследования случившегося в провинции Идлиб. "У нас есть доклад, основанный на фото- и видеоматериалах коренных жителей Хан-Шейхуна, которые доказывают, что террористические группировки стоят за этим", – сказал Микдад.

"Мы ничего не скрываем. Но ОЗХО нас проинформировала, что она не способна ни на что", – отметил замминистра. Микдад подчеркнул, что власти страны полностью избавились от химического оружия.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила об атаке с применением химоружия в провинции Идлиб, возложив ответственность за нападение на правительственные войска.

США, не продемонстрировав доказательств виновности Дамаска, в ночь на 7 апреля атаковали ракетами сирийскую военную базу Шайрат. С нее, по версии Вашингтона, сирийская армия нанесла авиаудар, повлекший массовые жертвы.

План уничтожения сирийского химоружия был одобрен ОЗХО 27 сентября 2013. 4 января 2016 года ОЗХО объявила о завершении процесса ликвидации арсенала химоружия Сирии.

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что речь на самом деле идет не о невозможности, а о нежелании сотрудников ОЗХО прояснить ситуацию.

"Я думаю, что речь идет именно о нежелании. И вообще Ахмет Узюмджю, генеральный директор ОЗХО, очень странно себя ведет в последнее время. Ведь эта организация потратила в свое время на уничтожение сирийского химического оружия немалые деньги. И получается, что они не хотят теперь нести за расходование этих средств никакой ответственности", – сказал Игорь Никулин.

По его словам, ОЗХО не может отказываться от расследования предполагаемой химической атаки в Хан-Шейхуне.

"Есть орган, уполномоченный ООН. Он и должен расследовать. Если он не справляется, то он должен об этом заявить: дескать, мы не справляемся с этой задачей. И в полном составе уйти в отставку. И тогда ООН на Генассамблее должна принять решение по этому поводу и, может быть, учредить новую организацию", – считает Игорь Никулин.

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