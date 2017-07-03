Мнение: США хотят вернуть России дипсобственность без потери лица

Терпение России в отношении затягивания ситуации вокруг изъятой в США российской дипсобственности на исходе, заявили в Кремле. Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Вашингтон выжидает определенного момента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с санкциями США в отношении дипломатической собственности Российской Федерации, отметив, что терпение России на исходе, а принцип взаимности никто не отменял.

"Что касается принципа, то о принципе взаимности мы говорили. Что касается того, что, безусловно, терпение российской стороны в этом плане на исходе, это тоже говорилось на разных уровнях. Что касается нюансов, это скорее вопрос нашего внешнеполитического ведомства", – сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать симметричного ответа до встречи президентов России и США.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью, под предлогом их использования в целях шпионажа.

13 июня глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон заявил, что США и РФ начали переговоры по условиям возвращения российской дипломатической собственности.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин считает, что американская сторона ожидает для возврата определенного момента.

"Американцы не игнорируют запросы российской стороны и, судя по всему, какая-то работа по выработке механизма возврата этой собственности ведется. Но, видимо, не сложилось еще такой политической обстановки, когда можно было бы эти "дачи" вернуть без потери лица для Соединенных Штатов. Возможно, что встреча президентов, которая произойдет уже в ближайшее время, станет тем моментом, когда этот возврат случится", – сказал Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik.

По его словам, у США уязвимая позиция в этом вопросе.

"Просто вернуть дипсобственность России, сказав, что президент Барак Обама ошибся в своих подозрениях, можно, но это будет выглядеть не очень хорошо для США. А с другой стороны, это было бы логично для Дональда Трампа. Кроме того, действия, предпринятые против дипмиссии, связаны якобы с разведдеятельностью, и если эти обвинения снимаются, то никаких ограничений для возврата России этой собственность нет. Но США, пытаясь взять максимум от этой ситуации, пытаются связать возврат этой собственности с вопросом возобновления строительства здания консульства в Санкт-Петербурге. Эти вопросы не очень связаны друг с другом, но, в принципе, могут стать ключом к разрешению ситуации", – считает американист.

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