США
3.073 июля18:43МСК
USD58.97-0.42
EUR67.20-0.61
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: США хотят вернуть России дипсобственность без потери лица

18:1403.07.2017
(обновлено: 18:22 03.07.2017)
02000
© Flickr / Kent WangПосольство России в США. ВашингтонПосольство России в США. Вашингтон
© Flickr / Kent Wang
Терпение России в отношении затягивания ситуации вокруг изъятой в США российской дипсобственности на исходе, заявили в Кремле. Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Вашингтон выжидает определенного момента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с санкциями США в отношении дипломатической собственности Российской Федерации, отметив, что терпение России на исходе, а принцип взаимности никто не отменял.

"Что касается принципа, то о принципе взаимности мы говорили. Что касается того, что, безусловно, терпение российской стороны в этом плане на исходе, это тоже говорилось на разных уровнях. Что касается нюансов, это скорее вопрос нашего внешнеполитического ведомства", – сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать симметричного ответа до встречи президентов России и США.

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Трамп запустил "таракана". Для собственной пользы и России

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью, под предлогом их использования в целях шпионажа.

13 июня глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон заявил, что США и РФ начали переговоры по условиям возвращения российской дипломатической собственности.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин считает, что американская сторона ожидает для возврата определенного момента.

"Американцы не игнорируют запросы российской стороны и, судя по всему, какая-то работа по выработке механизма возврата этой собственности ведется. Но, видимо, не сложилось еще такой политической обстановки, когда можно было бы эти "дачи" вернуть без потери лица для Соединенных Штатов. Возможно, что встреча президентов, которая произойдет уже в ближайшее время, станет тем моментом, когда этот возврат случится", –  сказал Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik.

По его словам, у США уязвимая позиция в этом вопросе. 

"Просто вернуть дипсобственность России, сказав, что президент Барак Обама ошибся в своих подозрениях, можно, но это будет выглядеть не очень хорошо для США. А с другой стороны, это было бы логично для Дональда Трампа. Кроме того, действия, предпринятые против дипмиссии, связаны якобы с разведдеятельностью, и если эти обвинения снимаются, то никаких ограничений для возврата России этой собственность нет. Но США, пытаясь взять максимум от этой ситуации, пытаются связать возврат этой собственности с вопросом возобновления строительства здания консульства в Санкт-Петербурге. Эти вопросы не очень связаны друг с другом, но, в принципе, могут стать ключом к разрешению ситуации", – считает американист.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!


Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена