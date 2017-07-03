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Аналитик: экономический градус конфликта на Украине накаляется

14:5603.07.2017
(обновлено: 14:57 03.07.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкОтделение Сбербанка во Львове, заблокированное представителями Национального корпуса. 25 апреля 2017Отделение Сбербанка во Львове, заблокированное представителями Национального корпуса. 25 апреля 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Нацбанк Украины получил документы на покупку "дочки" Сбербанка. Аналитик Роман Ткачук в эфире радио Sputnik отметил, что бизнес не видит перспектив на украинском рынке.

Национальный банк Украины получил документы на покупку украинской "дочки" Сбербанка от предпринимателя из Белоруссии Виктора Прокопени, передает агентство "Украинские новости", ссылаясь на пресс-службу украинского регулятора.

По информации агентства, документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении Нацбанка.

О намерении приобрести украинскую "дочку" Сбербанка белорусский бизнесмен заявил 30 июня.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной Рады в Киеве. 6 сентября 2016
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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После того, как Киев в марте ввел санкции против структур российских банков, Сбербанк объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов – латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников отмечал, что после завершения сделки бывшая "дочка" Сбербанка будет работать под его брендом. Документы на согласование сделки были поданы в Национальный банк Украины в конце апреля. У регулятора на их рассмотрение есть три месяца.

Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что российский бизнес не видит перспектив на украинском рынке.

"Сбербанк давно хотел продать свои украинские активы, сейчас найден покупатель, так что, думаю, сделка в ближайшее время будет реализована. Что будет с отделениями банка и банкоматами, решит покупатель, если он привлекает эти активы. Российские компании постепенно уходят с Украины. Экономический градус конфликта накаляется, и в перспективе не видно, как будут выстраиваться отношения. Поэтому, думаю, процесс ухода российских компаний продолжится", – сказал Роман Ткачук.

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