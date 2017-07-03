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Мнение: обвинения в США против "Лаборатории Касперского" – передел рынка

11:3603.07.2017
(обновлено: 11:37 03.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского в МосквеСотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава "Лаборатории Касперского" заявил, что готов предоставить властям США исходный код программ. Эксперт Александр Домрин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявление Касперского – это слова человека, которому нечего скрывать.

Kaspersky Lab ("Лаборатория Касперского") готова предоставить американским властям исходный код программ, чтобы развеять подозрения по поводу работы компании, заявил агентству Associated Press исполнительный директор Kaspersky Lab Евгений Касперский. Он также отметил, что готов дать показания в конгрессе США.

Сотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Американист: запрет ПО "Лаборатории Касперского" в США – русофобский выпад

Директор Kaspersky Lab подтвердил сообщение NBC о том, что агенты ФБР провели беседы с несколькими его сотрудниками по вопросам деятельности компании в США. Телеканал отмечает, что неизвестно, связано ли это с расследованием "вмешательства России" в президентские выборы в США. По словам Касперского, он не знает, чем именно интересовались сотрудники бюро. Он подчеркнул, что компания занимается исключительно вопросами кибербезопасности, но допустил, что власти некоторых неназванных стран, но не России, пытались склонить ее к хакерской деятельности, которую он назвал "темной стороной".

Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что за подозрениями в адрес "Лаборатории Касперского" могут стоять американские компании, желающие устранить с рынка своей страны сильного конкурента.

"Что касается (обвинений в адрес) "Лаборатории Касперского", то я думаю, что здесь просто попытка передела рынка со стороны тех американских компаний, которые боятся присутствия на рынке США такого мощного конкурента как компания Касперского. Я думаю, что это просто попытка "отжать" рынок со стороны некоторых американских компаний. И в данном смысле (возможное) выступление Касперского (в конгрессе США), как мне представляется, будет просто свидетельством того, что никаких злонамеренных устремлений у компании Касперского нет, что он – добропорядочный представитель добропорядочной российской компании", – сказал Александр Домрин.

В то же время, по его словам, нет гарантий, что этот жест доброй воли поможет переубедить антироссийски настроенных конгрессменов.

"Я думаю, что будет очень трудно убедить конгресс при нынешнем "накате" русофобии, что наиболее характерно для взглядов американских конгрессменов. Но сам факт выступления Касперского как жест доброй воли, как жест человека, которому нечего скрывать – это, мне кажется, очень правильное решение. Не гарантирующее, впрочем, что конгрессменов удастся переубедить", – полагает Александр Домрин.  

В конгрессе сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование ведет ФБР. Ранее в американской прессе высказывались предположения о причастности "российских хакеров" к проникновению на серверы Демократической партии США во время предвыборной кампании. В конгрессе прошел целый ряд  слушаний по "российскому вмешательству", но их участники не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

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