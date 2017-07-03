Эксперт о запуске "Чанчжэн-5": от неудач никто не застрахован

СМИ опубликовали видео неудачного запуска китайской ракеты "Чанчжэн-5". Несмотря на сложности, на эту ракету в Китае возлагают большие надежды, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Александр Железняков.

Китайский телеканал CGTN опубликовал видео неудачного запуска ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход — 5").

По сведениям агентства Синьхуа, проблемы появились вскоре после запуска. Власти Китая пока не назвали причину неудачи. Неизвестно также, на каком именно этапе провалилась миссия. Телеканал CCTV вел прямую трансляцию, которая прервалась перед появлением сообщения о неудаче.

"Чанчжэн-5" – китайская ракета-носитель нового поколения, способная вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза. Это второй запуск ракет-носителей этой серии. Первый состоялся в ноябре 2016 года и был признан успешным.

Космическая техника настолько сложна, что стопроцентный успех гарантировать очень трудно, отметил в эфире радио Sputnik академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков.

"Линейка ракет "Великий поход" отличается от предыдущих по характеристикам и возможностям. Недаром китайцы подчеркивают, что были использованы больше двухсот новых технологий. Наверное, там действительно и в двигательной системе, и в системе управления были новшества. Они ожидали успешного запуска, потому что они довольно тщательно подходят к этой программе и возлагают большие надежды на эту ракету. В будущем она должна запускать лунные зонды и блоки китайской орбитальной станции. Но ракета фактически пока проходит испытания, второй пуск, поэтому от неприятностей никто не застрахован. Прогнозировать аварию никто не может, но допускать такую вероятность, конечно, любой конструктор должен. Космическая техника настолько сложна и непредсказуема, что не знаю, кто может гарантировать стопроцентный успех", – отметил Александр Железняков.

Он напомнил, что КНР активно развивает свою космическую программу.

"Китай сейчас уверенно занимает третье место среди космических держав, уступая только России и США. По темпам развития можно говорить, что это место они никому не уступят. Китайцы много лет учились и у нас, и у американцев. Многие технологии просто копировали. Но сейчас они движутся вперед, создали свою школу. Это серьезный конкурент", – считает Александр Железняков.

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