Эксперт о словах певца Мити Фомина про Крым: музыка сближает людей

Российский певец Митя Фомин во время фестиваля Alfa Jazz Fest во Львове напомнил, что Крым – это Россия. Украинская власть видит угрозу во всем, что ставит под сомнение их антироссийскую политику, отметил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов.

Крым – это Россия. Об этом российский певец Митя Фомин напомнил во время музыкального фестиваля Alfa Jazz Fest, проходившего во Львове. Заявление он сделал в интервью украинскому телеканалу "1+1".

Корреспондент напомнила артисту, что он выступал в Крыму, а теперь приезжает на Украину с концертами, и предположила, что СБУ про это, видимо, еще не знает. После этого она спросила, считает ли певец Крым российским.

"По факту это российская территория", – ответил Фомин. Он подчеркнул, что музыка не имеет границ. "Я ездил в Крым и в прошлом. Артист — как птица, он волен петь, даже если его не будут слушать. Он волен петь там, куда прилетает", – добавил певец. Он также назвал себя "голубем мира" и призвал не запрещать музыку.

СБУ регулярно не пускает российских артистов на Украину из-за посещения Крыма. Деятелей культуры и искусства также вносят в базу скандального ресурса "Миротворец", где ранее опубликовали личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и граждан, которых на сайте называют "изменниками родины". В "черный список" уже попали Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха и многие другие.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сравнение артистов с вольными птицами верно лишь отчасти.

"Красивые слова, но границы у творчества есть. Политика может дать эту птицу услышать или нет. Я вспоминаю времена Советского Союза: когда возникало напряжение между СССР и окружающим его миром – что происходило с нашими артистами, которые ездили с гастролями. Балет Большого театра в США, например, приезжал – устраивали обструкцию, толпы протестующих стояли у концертных залов, на сцену бросали разного рода предметы. Для тех, кто протестовал, балет Большого театра был образом СССР, который нельзя было принимать. Сейчас Украина в какой-то мере этот опыт повторяет", – считает Юрий Светов.

По его мнению, посещение российскими артистами Крыма для Киева является лишь формальным предлогом для запрета их гастролей на Украине, а истинная цель – иная.

"Выстраивается стена между Украиной и Россией, между людьми, которые могут общаться. Когда на сцену выходят люди, поющие о дружбе, о любви, слушатели видят, что из России приехали нормальные люди, у которых есть чувства, которые им близки и понятны. И тогда вместо навязанного ощущения того, что украинцев и русских ничего не связывает, возникает генетическое понимание того, что это родственные народы. И рушится официально провозглашенная идея, что Украина – это особый мир, у которого ничего общего с Россией. Украинская власть видит угрозу во всем, что разрушает это их утверждение. И культура – первый объект атаки. Мы помним, что все началось с запрета фильмов, ввоза на Украину книг, и эта линия будет продолжаться", – полагает Юрий Светов.

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