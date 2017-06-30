Вице-спикер сената Италии: санкции против России – это идиотизм

Свое мнение о результатах недавних муниципальных выборов в Италии, а также о российско-итальянских отношениях в эфире радио Sputnik высказал вице-спикер сената Италии Маурицио Гаспарри.

В большинстве крупных городов Италии, в которых в минувшее воскресенье прошел второй тур голосования по выборам мэров, победу одержали представители правоцентристских сил – "Лиги Севера", Fratelli d'Italia и Forza Italia.

Своим мнением о результатах выборов и о российско-итальянских отношениях поделился со Sputnik Italia вице-спикер сената Италии Маурицио Гаспарри.

"Правоцентристы очень хорошо выступили на выборах, потому что они представили единый фронт, и потому что во многих городах существует сильная оппозиция правящим левым партиям. Избиратели хотят перемен и поддерживают представителей оппозиции. Победы удалось добиться благодаря сильным кандидатам от партии Forza Italia, которая объединила всех правоцентристов для достижения успеха", – считает Маурицио Гаспарри.

Вице-спикер сената Италии резко критически отозвался о недавнем решении ЕС по продлению санкций против России.

"Я считаю глупцами людей, которые продлили антироссийские санкции. Это чистый идиотизм, они действуют против собственных интересов. (Паоло) Джентилони (председатель совета министров Италии) безответственно относится к своей должности: сначала он говорит, что санкции должны быть отменены, а потом поддерживает их продление", – сказал Маурицио Гаспарри.

По словам вице-спикера сената Италии, неприятие партией Forza Italia санкций против России из-за возвращения Крыма в состав РФ носит принципиальный характер.

"Сильвио Берлускони, лидер Forza Italia, побывал в Крыму и встречался там с (президентом РФ Владимиром) Путиным. Позиция Forza Italia по вопросу Крыма такова: в Крыму был проведен референдум и народ выразил свое решение. Крым всегда был зоной влияния России, а не просто недавно стал ее частью. Нашу позицию по крымскому вопросу отражает сам факт дружеской встречи Путина и Берлускони, которая произошла именно в Крыму", – отметил Маурицио Гаспарри.

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