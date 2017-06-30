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Политолог о контрсанкциях: Запад – на траектории ухудшения отношений с РФ

17:2330.06.2017
(обновлено: 17:33 30.06.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе IV Форума регионов России и Беларуси. 30 июня 2017Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе IV Форума регионов России и Беларуси. 30 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Россия продлила ответные меры на санкции Запада до конца 2018 года. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik отметил, что с российской стороны речь идет о вынужденных мерах.

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительству поручено обеспечить меры по реализации указа и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия санкций.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
© РИА Новости / Игорь Михалев
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26 июня Совет ЕС на полгода продлил экономические ограничительные меры против России, действующие до конца июля 2017 года. Таким образом, Совет закрепил политическое решение, принятое лидерами стран-членов Евросоюза на саммите 22 июня.

Санкции Запада в отношении России действуют с марта 2014 года в связи с ситуацией на Украине. Они неоднократно расширялись, а срок их действия продлевался. В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели против нее ограничительные меры.

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik отметил, что с российской стороны речь идет о вынужденных мерах.

"В международных отношениях действия имеют зеркальный ответ – это правило. Поэтому речь идет о вынужденных мерах со стороны российского руководства. Подписывая эти ответные меры, президент явно не желает нагнетания конфликтных отношений ни с Евросоюзом, ни с Соединенными Штатами. Главам государств неоднократно подавались косвенные и прямые сигналы о необходимости снижения уровня агрессии, которая может привести к крайне негативным последствиям. Ведь существует угроза войны, но даже без этого апокалиптического сценария наши страны теряют большие экономические возможности, снижается безопасность в мире, мы не можем решать большое количество вопросов, потому что их решить без участия России абсолютно невозможно. Однако европейские страны и Соединенные Штаты практически находятся на долгосрочной траектории ухудшения отношений с Россией и видят необходимость в возрастании уровня конфликта", – сказал Владимир Киреев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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