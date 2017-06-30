Политолог о контрсанкциях: Запад – на траектории ухудшения отношений с РФ

Россия продлила ответные меры на санкции Запада до конца 2018 года. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik отметил, что с российской стороны речь идет о вынужденных мерах.

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительству поручено обеспечить меры по реализации указа и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия санкций.

Указ вступает в силу со дня подписания.

26 июня Совет ЕС на полгода продлил экономические ограничительные меры против России, действующие до конца июля 2017 года. Таким образом, Совет закрепил политическое решение, принятое лидерами стран-членов Евросоюза на саммите 22 июня.

Санкции Запада в отношении России действуют с марта 2014 года в связи с ситуацией на Украине. Они неоднократно расширялись, а срок их действия продлевался. В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели против нее ограничительные меры.

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik отметил, что с российской стороны речь идет о вынужденных мерах.

"В международных отношениях действия имеют зеркальный ответ – это правило. Поэтому речь идет о вынужденных мерах со стороны российского руководства. Подписывая эти ответные меры, президент явно не желает нагнетания конфликтных отношений ни с Евросоюзом, ни с Соединенными Штатами. Главам государств неоднократно подавались косвенные и прямые сигналы о необходимости снижения уровня агрессии, которая может привести к крайне негативным последствиям. Ведь существует угроза войны, но даже без этого апокалиптического сценария наши страны теряют большие экономические возможности, снижается безопасность в мире, мы не можем решать большое количество вопросов, потому что их решить без участия России абсолютно невозможно. Однако европейские страны и Соединенные Штаты практически находятся на долгосрочной траектории ухудшения отношений с Россией и видят необходимость в возрастании уровня конфликта", – сказал Владимир Киреев.

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