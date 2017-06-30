Метеоролог о грозе в Москве: нам не везет в этом году с циклонами

В Москве и области наблюдаются грозовые явления – сильные порывы ветра, дождь и местами град. Как отметила в эфире радио Sputnik метеоролог Надежда Точенова, циклон проходит через Московский регион фронтальными разделами.

Столичный главк МЧС России предупреждает москвичей и гостей столицы о дожде, грозе, граде и сильном порывистом ветре в городе, непогода сохранится до субботы, говорится в сообщении ведомства.

"По прогнозам синоптиков (ФГБУ "Центральное УГМС"), в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений с сохранением на день и вечер 30 июня и ночь 1 июля в городе Москве местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление юго-восточного ветра 15-20 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения и переждать непогоду в капитальном строении. Рекомендуется ставить машины в гараж, а при его отсутствии оставлять автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Заместитель начальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова в эфире радио Sputnik отметила, что циклон проходит фронтальными разделами через Московский регион.

"Циклон идет к нам с атмосферными фронтами с запада и юго-запада и будет постепенно смещаться на северо-восток. Нам не совсем везет в этом году – все циклоны движутся по траектории через Центральный регион, серия циклонов в цепочке очень большая, поэтому мы только успеваем их встречать и провожать. Немного нам дается времени, чтобы перевести дыхание и ждать следующего циклона. Нынешний представляет собой "двухцентровую депрессию", поэтому один центр уходит, но мы ожидаем продолжения неблагоприятной погоды еще и на субботний день", – сказала Надежда Точенова в эфире радио Sputnik.