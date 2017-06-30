Политолог: встреча Путина и Трампа на G20 может стать ключевой

МИД надеется, что встреча лидеров РФ и США на G20 внесет ясность в отношения двух стран. Политолог Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что встреча сформирует личное доверие между президентами.

Москва рассчитывает, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге на саммите G20 внесет ясность в будущее отношений России и США, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Особое значение в сегодняшнем мире придается отношениям между Россией и Соединенными Штатами, от которых зависит решение множества международных проблем – от обеспечения стратегической стабильности до урегулирования региональных кризисов. Мы видим, с какой озабоченностью большинство стран мира воспринимает нынешнее ненормальное состояние этих отношений, которые стали заложником внутриполитической борьбы в США. Рассчитываем, что встреча наших президентов в Гамбурге, о которой было объявлено, внесет ясность в вопрос о перспективах российско-американского взаимодействия", – сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях" в Москве.

"Лично я искренне надеюсь, что возобладает прагматизм, нацеленность на обеспечение национальных интересов реалистичными, наиболее эффективными методами", – добавил российский дипломат.

Профессор Академии социального управления Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что встреча сформирует личное доверие между президентами.

"Надеяться на то, что первая же встреча внесет полную ясность во весь спектр отношений между США и Россией, наверное, было бы наивно. Но базовые вопросы необходимо будет решать. Думаю, что эта встреча, прежде всего, может способствовать тому, что сформируется личное доверие между президентами. Это очень важно для межгосударственных отношений. Оба президента прагматики. Но дело в том, что по ряду вопросов наши интересы во многом совпадают. Поэтому встреча Путина и Трампа может стать ключевой в дальнейшем развитии отношений между нашими странами", – сказал Анатолий Петренко.

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